沒南防波堤也不影響三接運作 環團聲請南防波堤停工

日前最高行政法院判決撤銷確定「觀塘工業區海岸利用許可」，不過環保團體今召開記者會指出，中油拒絕依法停止利用判決撤銷確定部分的海岸，然而中油三接已經實質運轉1年多，但是外推方案的南防波堤至今未動工，顯見沒有南防波堤並不影響三接運作，將向法院聲請停止執行。

本案義務律師、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，三接工程對藻礁生態環境已造成難以回復的損害，如不停止執行，將有更多難以回復的損害發生，而三接外推方案中的「南防波堤」部分，目前尚未完工，但三接已自2025年4月1日迄今順利運作長達1年多，並在該年6月6日達到每小時900噸設計最大供氣產能目標，將聲請停止執行該部分，對公益顯無重大影響。

同樣本案義務律師、台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示， 最高行政法院已判決撤銷內政部2018年核發的海岸利用許可確定，認定內政部海審會在未完備生態衝擊與復育審查前即核發許可屬違法，若事業單位在處分經法院判決違法撤銷後仍可繼續利用，將使行政訴訟救濟制度形同虛設，呼籲應該尊重判決「先停工、重審查」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示， 這幾年G2區一級保育類柴山多杯孔珊瑚則因為遭淤泥埋覆，生存艱困，前後對照，不忍卒睹，造成泥埋的原因就是大型沉箱置放帶來對海床上灰色泥層的干擾，並隨著海流沖到近岸的藻礁區。

潘忠政指出，中油三接已經實質運轉一年多，但是外推方案的南防波堤至今未動工，顯見沒有南防波堤並不影響三接運作，應立即配合司法判決廢止進行。