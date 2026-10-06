接見亞運代表團 賴清德：選手站上國際舞台就是國家驕傲

賴清德總統今上午接見我國參加「2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會」代表團，強調無論是否得到獎牌，運動選手站上國際舞台，就是國家的驕傲。

賴清德總統今致詞時，首先歡迎台灣健兒載譽歸國，並代表國家感謝所有選手的辛勞與表現，恭喜選手在亞運國際舞台上獲得獎牌、贏得肯定，無論獎牌成色，都是國家的榮耀。同時也肯定未獲獎牌的選手，大家長年努力、熬過傷痛與挫折，走過的每一步對國家而言同樣具有重大意義，期盼未來再接再厲。

賴清德總統提到，代表團出發前，他曾前往國訓中心授旗，並以「舞台是屬於選手的，是大家辛苦爭取而來的，站上舞台時，就要相信自己、全力以赴，這才是最重要的」勉勵選手。即便沒有獲得獎牌，也希望大家都能開心站上屬於自己的國際舞台，因為所有選手都已全力以赴、不虛此行。

賴總統強調，大家並不孤單，運動部、國科會及所有團隊、教練、後援部隊都會與選手站在一起；除了有家人在背後支持，政府也一定會給予大家最有力的支持。

賴總統表示，運動選手站上國際舞台，就是國家的驕傲，每一滴汗水都值得政府的感謝與肯定，不論今年是否得到獎牌，都期盼大家繼續努力。

談及本屆選手佳績，賴總統指出，傅兆玄在跳高躍過2米25，終結台灣田徑60年金牌荒；王冠閎則在男子200公尺蝶式奪金，成為名副其實的「亞洲蝶王」，也是台灣睽違28年再度在泳池摘金，非常不容易；林郁婷雖然經過兩年的挫折與低潮，仍勇敢站上舞臺，運用經驗與多年訓練，游刃有餘地再次獲得亞運金牌。而陳念琴在冠亞軍賽後，即使未能拿下金牌，仍主動上前擁抱印度選手，令人十分感動。此外，兩位年輕的選手，12歲的辜泳諺及14歲的林逸凡也為國爭光，在滑板場上贏得銀牌，他要感謝所有選手為國家盡心盡力。