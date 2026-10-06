環團聲請停止執行三接南防波堤工程 籲中油停工重審

最高行政法院日前判決，撤銷內政部許可三接海岸利用的原處分。環團今天表示，三接南防波堤尚未完工，將向法院提出停止執行聲請；呼籲中油尊重判決，「先停工、重審查」。

桃園市居民為保護藻礁，提告請求撤銷內政部許可三接（面積95.4公頃）海岸利用的原處分。最高行政法院日前認定，內政部未審認符合全部許可條件，明顯違法，判決撤銷原處分確定。

中油公司日前表示，環團針對海岸利用許可另案提訴訟、法院審理中，不影響目前三接外推防波堤施工。

桃園市居民與環團今天舉辦「聲請停止執行三接南防波堤」記者會，向法院提出停止執行聲請。

本案義務律師、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，三接外推方案中的「南防波堤」部分目前尚未完工，但三接已自去年4月迄今順利運作長達1年多，並在該年6月6日達到每小時900噸設計最大供氣產能目標。聲請停止執行該部分，對公益顯無重大影響。

本案義務律師、台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，本案是「海岸管理法」2015年施行以來首宗遭法院撤銷海岸利用許可的判例，最高行認定內政部海審會在未完備生態衝擊與復育審查前即核發許可屬違法。

陳憲政強調，若事業單位在處分經法院判決違法撤銷後仍可繼續利用，將使行政訴訟救濟制度形同虛設；呼籲應該尊重判決，「先停工、重審查」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，藻礁區生態關鍵在殼狀珊瑚藻覆蓋率，覆蓋率越高生態越好，反之越差。根據中油公司自己的調查資料，大潭藻礁及附近的觀新和白玉藻礁都呈現覆蓋率急速降低現象，而首當其衝的 G1、G2尤其嚴重。

潘忠政提到，造成泥埋的原因就是施工拋放沉箱帶來對海床上灰色泥層的干擾，並隨著海流沖到近岸的藻礁區。