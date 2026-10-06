【重磅快評】外交部對徐佳青的理解 僅限民進黨高官不限職業外交官

「這50年走來，我們做的事情看起來都很平凡，可能是照顧一位身障者的吃喝拉撒睡，這些工作很多時候不容易被看見，卻是長期陪伴很重要的力量來源。」財團法人台灣基督教花蓮黎明機構執行長梁桂花談起橫跨半世紀的歷程，沒有太多錦上添花，僅如述說日常般平實且淡然。 而這些每天都在發生、卻很少被看見的日常，被「蔡萬才台灣貢獻獎」看見了。他們看見在黎明機構裡，身心障礙者如何透過完善機制，從生活照顧中學會自立，成為有能力、有選擇，甚至能進一步為社會貢獻的人。 梁桂花說，這份榮譽「不只是對我們機構的肯定，更是對這50年來所有陪伴身心障礙者的同工、家庭以及社會支援者們的肯定。」 一個「選擇」 可能成就人生轉捩點 從早期主日學教室開始的啟智中心，到後來的日間服務、生活照顧、技能培訓與就業支持，黎明機構這一個個環節的設計，其來有自。 梁桂花說，身心障礙者往往容易被貼上「弱勢」、「需要被照顧」的標籤，因此，讓他開始擁有選擇，是重要的一步。 過往，生活照顧可能是「今天要準備什麼晚餐給他們，或什麼事先幫你安排好」；但若能開始讓他們做選擇，如「今天不要吃便當，今天想吃牛排，今天想自己煮麵」，對一個長期被安排生活的人來說，

2026-10-06 09:30