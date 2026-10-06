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同志酒吧搜索爭議6警遭處分 內政部：尊重北市府處理

中央社／ 台北6日電

北市警方搜索同志酒吧引發執法過當爭議，萬華分局長等6名員警遭處分。內政部長劉世芳今天表示，有關西門町同志酒吧案件，內政部尊重台北市政府的處理。站在執法者的立場，台灣是多元族群且尊重各種不同性傾向，這是目前處理相關案件的原則。

台北市警察局萬華分局3日搜索同志酒吧言行不當，遭質疑執法過當、涉及歧視。台北市警察局長林炎田5日表示，本案依法執行搜索，但確實有4名員警言詞不當，各申誡2次；萬華分局長陳勇華、偵查隊長連帶處分。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在列席前受訪表示，有關這次西門町同志酒吧的案件，內政部尊重台北市政府的處理。相信各地方警察局在勤前教育時，都應該告訴員警須按照刑事訴訟法規定處理。

劉世芳指出，如果在勤前教育有一些不符規定的部分，內政部會督促各地方警察局，同時，站在執法者立場，台灣是多元族群社會，且尊重各種不同性傾向，這是目前處理相關案件的原則。

同志 內政部 北市府

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