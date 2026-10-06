第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由長期陪伴身心障礙者、推動自立生活的基督教門諾會花蓮黎明機構，以及致力傳承與創新台灣歌仔戲文化、走過近百年歲月的明華園戲劇總團獲獎，昨（5）日舉行贈獎典禮。

「蔡萬才台灣貢獻獎」係蔡萬才家族為紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，自2015年起每兩年舉辦一次，表彰對台灣各領域具有具體成就與貢獻的個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，為台灣匯聚更多正向的力量。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由長期陪伴身心障礙者、推動自立生活的基督教門諾會花蓮黎明機構，以及致力傳承與創新台灣歌仔戲文化、走過近百年歲月的明華園戲劇總團獲獎。 圖／富邦提供

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由長期陪伴身心障礙者、推動自立生活的基督教門諾會花蓮黎明機構，以及致力傳承與創新台灣歌仔戲文化、走過近百年歲月的明華園戲劇總團獲獎。 圖／富邦提供

富邦集團董事長蔡明忠也在典禮上回憶與父親生前的點滴，「父親一生見證台灣發展，對這塊土地有很深的情感，這個獎是他生前念茲在茲要成立的，所有細節都是他一手規劃，我們只是為他完成了這個遺願。」

距離2015年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」至今已有12年，他期盼此一獎項實踐父親「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。

本屆獲獎者之一的基督教門諾會花蓮黎明機構深耕花蓮逾50年，以「以人為本、自立益人」為理念，長期投入身心障礙者及家庭的教育、生活照顧、就業與社區支持，陪伴身心障礙者發展能力、建立自立生活，並逐步走向社會參與，讓每一個生命都能被看見、被尊重。

特至現場擔任頒獎者的副總統蕭美琴說，早在花蓮時，自己就是黎明機構的鄰居，看著他們不計回報為身障者奉獻，「將心比心地照顧著台灣社會的弱勢族群，非常偉大。」

另一獲獎者明華園戲劇總團則深耕台灣歌仔戲近百年，歷經四代傳承，從民間廟口走向專業劇場、從台灣走向國際舞台，在扎實守護歌仔戲「唱、念、作、打」傳統藝術核心的同時，持續透過跨域合作與創新，拓展傳統藝術與當代社會的連結，讓珍貴的台灣文化在時代變遷中持續傳承與發展，面朝世界發聲。

副總統蕭美琴頒獎時特別讚許明華園是台灣許多世代認識本土文化的第一堂課，「文化是國家的靈魂，這些年來他們跟著社會脈動前進，未來政府也會繼續投入資源，和明華園攜手鋪設前進的道路。」

副總統蕭美琴特別到場擔任贈獎人，並表示無論是守護弱勢、傳承文化，或投入各項專業與公益行動，都是臺灣持續向前、溫暖而堅定的重要力量，並向2個得獎單位表達最敬意與感謝。 圖／富邦提供

富邦集團董事長蔡明忠表示，今年適逢富邦成立65周年，隨著富邦與台灣社會發展愈加緊密相連，更能體會蔡萬才總裁對土地的深厚情感與社會責任。未來富邦將持續傳揚這份精神，從金融本業出發，並持續投入教育、文化、體育及公益等領域，以具體行動回應社會需求與時代挑戰，陪伴台灣社會共好前行。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，富邦集團董事長蔡明忠致詞表示，家族繼承蔡萬才總裁遺志，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。 圖／富邦提供

「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。獎項開辦以來，每屆都收到相當多的候選人提名，每位的事蹟都成就卓著，評選時都是一場令人難以取捨的挑戰。

今年的兩組得主，基督教門諾會花蓮黎明機構是深植於台灣的長期陪伴與守護的力量，明華園戲劇總團則是台灣文化傳承與創新的力量，他們長期扎根台灣、默默耕耘，展現出對於台灣這塊土地的熱愛與奉獻，正是「蔡萬才台灣貢獻獎」所推崇的精神。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等，評選出對台灣社會重大貢獻的得獎者。

代表基督教門諾會花蓮黎明機構領獎的呂信雄董事表示，50年來，黎明所做的多是平凡卻不易被看見的日常工作，此次獲獎不只是對機構的肯定，更是對長期陪伴身心障礙者的工作夥伴、家庭及社會支持者的肯定。在黎明機構裡，身心障礙者透過完善機制，從生活照顧中學會自立，成為有能力、有選擇，甚至能進一步為社會貢獻的人。

獲獎團體台灣基督教門諾會花蓮黎明機構由呂信雄董事代表領獎。 圖／富邦提供

展望下一個50年，黎明將持續從人的需要出發，提供不同人生階段所需的支持，也期盼社會將關懷轉化為實際行動，讓更多生命被看見、被尊重，走出屬於自己的道路。

代表明華園戲劇總團領獎的孫翠鳳女士表示，獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」，是對長期投入歌仔戲傳承與創新的肯定，也讓這項珍貴的台灣文化再次被看見。明華園時時刻刻不忘扎根與傳承，並用文化去療癒、照顧各層次的人，透過義演，腳步遍及監獄、弱勢團體，以文化教育傳達正面觀念達到好的成果，甚至遠至非洲為愛滋孤兒義演，讓世界偏遠角落也能一起體驗文化饗宴。

面向創團100週年，明華園將持續守住歌仔戲傳統藝術根基，並透過跨域合作、教育、文化商品及IP開發，拓展文創與藝術發展的可能，讓歌仔戲走進更多年輕世代，延續台灣文化並走向國際舞台。