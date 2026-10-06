被惡意冒名潑髒水？網稱訂房要升等耍特權...陳宥丞發聲：根本無訂房

惡意抹黑滿天飛？有一名網友在Theards貼文稱，接到民眾黨港湖議員陳宥丞女助理電話，稱對方直接要求飯店替特定客人升等房間？質疑耍特權怒轟「服務不等於沒有底線」？陳宥丞第一時間澄清，表示經確認，辦公室無任何同仁致電訂房。

由於陳宥丞過往就曾被人刻意冒名租房，陳宥丞也在社群放上過去被冒名租房的新聞，大嘆，「真的很苦惱選舉奧步....、潑髒水的文化。」並且希望請這名女網友提供相關資訊，他會配合依法處理，尤其選戰期間，可能涉及「意圖使人不當選！」

今天Theards上有一名網友貼文稱，她剛剛接到一通自稱民眾黨台北市港湖議員陳宥丞女助理電話，直接要求飯店替特定客人升等房間？

這名女網友說，原本客人是以兩人的房價訂房，卻要求飯店直接升等到四人房，而且是用一種「希望飯店配合」的方式提出。其實飯店平常本來就會視當天房況，隨機幫客人升等。但飯店有自己的房務安排、房況及清潔消毒流程，尤其接下來又遇到連假，房間的安排更需要謹慎。

讓她真正感到不舒服的，不是「升不升等」這件事，而是一一當對方掛著「議員助理」的身分打電話過來時，服務業是不是就必須無條件配合?並稱「服務不等於沒有底線」，飯店不是因為客人有特定身分，就必須犧牲自己的營運規則，「服務人員也不是因為在服務業，就應該永遠低聲下氣。

這名網友貼文一出，也湧入相當多留言，對此，陳宥丞也第一時間在Theard上回應表示，「您好，我是陳宥丞議員本人，經確認辦公室沒有任何同仁致電訂房。」

陳宥丞說，服務業非常辛苦，過往他也曾被人刻意冒名租房，房東仲介跟他確認才被踢爆，陳也請這名女網友提供相關資訊，他願配合依法處理，尤其選戰期間，可能涉及「意圖使人不當選！」

甚至陳宥丞也用行動支持這家飯店，直接表明希望訂房12月，並且強調「不升等」。