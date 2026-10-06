傳統智慧成氣候解方 環境部：擬讓碳費等資源直達部落

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」。圖／環境部提供
環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」。圖／環境部提供

環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」，響應2026年太平洋PreCOP31氣候預備會議主軸「放大太平洋聲音與領導力」。環境部長彭啓明今指出，國際趨勢已將原住民族從「受保護對象」轉為「權利主體」，環境部正與國發會推動公正轉型，透過制度設計建立直接申請窗口與追蹤機制，讓碳費等資源可直達部落。

彭啓明今指出，全球最大的落差不在承諾，而在於知識、技術與資金未能直達部落，環境部正積極與國發會合作推動公正轉型，希望從制度設計打通資源到部落的路徑，因此擬建立直接申請窗口，讓資金直達部落。

彭啓明強調，本次論壇4大期許，包含共同決定轉型方向、傳統智慧結合現代科學成為氣候解方、公平分享綠色轉型成果，以及國家綠色成長帶動部落共同發展。

紐西蘭商工辦事處代表Chris Langley表示，原住民族合作是台紐ANZTEC協定推動逾10年的核心，今分享紐西蘭「毛利氣候平台」支持部落氣候調適的經驗。原民會副主委陳義信指出，氣候變遷關乎原住民族的土地與生活，原民會將持續與環境部深化合作，推動部落產業永續與自然資源合理利用。

立委陳瑩表示，原住民族不應只是氣候變遷的受影響者，更是氣候解方領導者，在推動淨零政策時，政府必須切實落實自由、事先及知情同意原則，絕對不能讓原民成為最後才得知政策的人，並應促進傳統生態知識與現代科學結合。

立委伍麗華強調，原住民是土地守護者，並高度肯定環境部將公正轉型納入規畫，期許論壇成為常態性交流機制。

環境部強調，未來將持續與原民會合作，結合科學數據與原民傳統智慧，促進技術、知識與公正轉型資源精準對接部落需求，落實原住民族實質參與氣候治理，攜手邁向淨零目標。

碳費 環境部 彭啓明

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣未獲COP31官方邀請 彭啓明：仍會讓國際社會看見台灣

成大「樹導航」助找綠蔭 環境部擬結合涼適地圖

COP31會前會議 斐濟籲已開發國家支持再生能源公正轉型

邁向淨零永續 教育部頒氣候變遷系列競賽獎

相關新聞

傳統智慧成氣候解方 環境部：擬讓碳費等資源直達部落

環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」，響應2026年太平洋PreCOP31氣候預備會議主軸「放大太平洋聲音與領導力」。環境部長彭啓明今指出，國際趨勢已將原住民族從「受保護對象」轉為「權利主體」，環境部正與國發會推動公正轉型，透過制度設計建立直接申請窗口與追蹤機制，讓碳費等資源可直達部落。

歷史上的今天／1976年影視明星集體簽署生活自律公約

1976年10月6日，將近1000名影視劇演藝人員，當日下午齊集台北實踐堂，簽署生活自律公約。據估計，全國演藝人員前往簽約的人數達八成五以上，少數出國在外或因病未能參加的，將在以後補簽。 曾因肇事而成為新聞人物的王羽，1976年10月6日適逢他所涉及的「杏花閣風波」官司開庭，未及時前往簽約。柯俊雄則提前到場，在自律公約上簽名後，即悄悄先行離去。剛從國外回來的影星胡錦、燕南希等及歌星王祥齡等，也準時趕往簽約。所有現在正在國內的香港影人，也大多到場完成簽約手續。

新店央北重劃區進入成熟期　「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅受矚目

隨著大台北房市發展逐漸由核心區向外延伸，兼具生活環境、交通便利與產業人口支撐的新店，近年已成為雙北自住市場的重要熱區。其中，位於新店核心的央北重劃區，在大型建設、品牌建商進駐與生活機能逐步到位帶動下，近年房價表現穩定，也被視為新店下一階段住宅價值的重要代表區域。 市場觀察指出，央北重劃區面積約39.8公頃，近七年間開發速度迅速，多家一線建商陸續推案，區域街廓新穎、住宅密度相對均衡，加上鄰近十四張重劃區與十四張捷運聯開案未來發展題材，讓整體新店溪沿岸生活圈持續受到市場看好，尤其十四張地區未來結合捷運環狀線、安坑輕軌與大型聯開開發，市場普遍認為，隨著建設逐步到位，將進一步擴大新店整體生活圈發展能量，也讓央北重劃區具備「已成熟機能」與「未來增值題材」雙重優勢。 除了區域發展受到關注，新店本身長年具備山水環境優勢，擁有碧潭、新店溪等自然景觀，加上捷運新店線串聯北市核心，吸引不少科技業與雙北自住客移居，形成房價相對穩定、抗跌性較高的住宅市場特性。 在區域邁向成熟之際，位於央北的小碧潭生活圈新案「江陵天銘」，則以回歸建築安全本質的產品定位，引發市場討論。「江陵天銘」基地約932坪，規劃地

好食好事 Demo Day 9 開放報名　16 組台星港食農新創 10 月登台北 101

AI、自動化與科技應用正加速進入食品製造、農漁生產與供應鏈現場，企業評估創新的標準，也逐步轉向技術能否真正落地並創造商業價值。好食好事加速器將於 10 月 20 日在台北 101 舉辦第九屆 Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結 16 組來自台灣、新加坡與香港的新創團隊，呈現 AI 供應鏈與數位商務、智慧農漁科技、循環材料、食品與健康創新等技術在產業現場的實際應用，並開放企業、投資人與產業夥伴報名參與。 本屆 16 組登台團隊皆已有企業合作、付費客戶或 PoC 驗證經驗，其中 75% 已進入台灣以外市場，56% 在加速期間與投資機構展開媒合或進一步評估。從企業採用、海外市場到資本接觸，今年登台團隊多已進入商業驗證階段，也讓 Demo Day 成為企業尋找新技術與潛在合作對象的交流場域。本次活動以企業經營者與決策主管、投資人、產業夥伴，以及正在尋找新技術、產品或商業合作機會的專業人士為主要邀請對象，採報名審核制。 其中，獲創業綻放競賽前九強院長獎的「豐漁水產」，以智慧養殖無人船切入水產養殖，自動化執行投餵等作業，實際驗證可省工約 70%、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。