傳統智慧成氣候解方 環境部：擬讓碳費等資源直達部落

環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」，響應2026年太平洋PreCOP31氣候預備會議主軸「放大太平洋聲音與領導力」。環境部長彭啓明今指出，國際趨勢已將原住民族從「受保護對象」轉為「權利主體」，環境部正與國發會推動公正轉型，透過制度設計建立直接申請窗口與追蹤機制，讓碳費等資源可直達部落。

彭啓明今指出，全球最大的落差不在承諾，而在於知識、技術與資金未能直達部落，環境部正積極與國發會合作推動公正轉型，希望從制度設計打通資源到部落的路徑，因此擬建立直接申請窗口，讓資金直達部落。

彭啓明強調，本次論壇4大期許，包含共同決定轉型方向、傳統智慧結合現代科學成為氣候解方、公平分享綠色轉型成果，以及國家綠色成長帶動部落共同發展。

紐西蘭商工辦事處代表Chris Langley表示，原住民族合作是台紐ANZTEC協定推動逾10年的核心，今分享紐西蘭「毛利氣候平台」支持部落氣候調適的經驗。原民會副主委陳義信指出，氣候變遷關乎原住民族的土地與生活，原民會將持續與環境部深化合作，推動部落產業永續與自然資源合理利用。

立委陳瑩表示，原住民族不應只是氣候變遷的受影響者，更是氣候解方領導者，在推動淨零政策時，政府必須切實落實自由、事先及知情同意原則，絕對不能讓原民成為最後才得知政策的人，並應促進傳統生態知識與現代科學結合。

立委伍麗華強調，原住民是土地守護者，並高度肯定環境部將公正轉型納入規畫，期許論壇成為常態性交流機制。

環境部強調，未來將持續與原民會合作，結合科學數據與原民傳統智慧，促進技術、知識與公正轉型資源精準對接部落需求，落實原住民族實質參與氣候治理，攜手邁向淨零目標。