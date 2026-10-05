聽新聞
0:00 / 0:00

斯洛伐克探險家雕像落成 250年前登台紀念兩國緣分

中央社／ 布拉格5日電

斯洛伐克代表李南陽近期前往維爾博韋市，參觀新落成的班紐夫斯基紀念雕像。斯洛伐克探險家班紐夫斯基曾於1771年來到宜蘭蘇澳，成為台斯接觸的歷史起點；這段跨越兩個半世紀的緣分，如今透過兩地的紀念雕像遙相呼應，深化台斯雙方情誼。

駐斯洛伐克代表李南陽近期應斯洛伐克特納瓦省（Trnava）省長魏古斯（Jozef Viskupič）與維爾博韋市（Vrbové）市長古德凡（Štefan Kubík）邀請，前往該市參觀新落成的斯洛伐克探險家班紐夫斯基（Maurice Benyovszky）紀念雕像，追溯兩國深厚的百年歷史淵源。

傳奇探險家班紐夫斯基於1741年出生於現今斯洛伐克的維爾博韋市。據史料考證，他曾於1771年自宜蘭蘇澳登陸台灣並停留十餘日，期間與噶瑪蘭族交流。這段跨越世紀的足跡成為台斯接觸的歷史起點，為兩地文化互動播下珍貴種子。

為紀念這段歷史，新落成的雕像特別銘刻班紐夫斯基當年造訪「台灣」的足跡。此外，在宜蘭蘇澳也有一個紀念班紐夫斯基登陸台灣250週年的雕像。

李南陽表示，這段充滿意義的歷史，見證台斯友誼不受地理疆界限制，更延續雙方長久以來的真摯情誼。期盼藉由兩地紀念雕像相互輝映的契機，未來能持續擴大台斯在經濟、觀光、教育等領域的交流，攜手拓展兩國在國際社會的能見度與友誼網絡。

參訪期間，李南陽與魏古斯及古德凡進行深入交流，並致贈具備台灣意象的蘭花瓷盤，期盼台斯兩國的文化連結如藝術品般持續綻放。

回顧2025年，特納瓦省政府為紀念班紐夫斯基登陸台灣250週年，特地致贈宜蘭縣政府一件重達500公斤的紀念雕塑。當時魏古斯親自來台，於南方澳豆腐岬揭幕這座雕塑。

這座雕塑巧妙融合兩地珍稀植物，分別為斯洛伐克橡樹葉與台灣金花石蒜，輔以夜間背光照明設計，寓意雙方在文化交流中「互相照亮、彼此扶持」，象徵台斯友誼邁入新里程碑。

特納瓦省在自然環境與地貌上與宜蘭縣極為相近，而宜蘭縣政府自1999年起，便多次邀請斯洛伐克民俗舞蹈團參與「宜蘭國際童玩節」，奠定深厚的藝術交流基礎，延續跨越兩個半世紀的緣分。

斯洛伐克 兩國 蘇澳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統盼台史相互支持 為世界和平發展貢獻力量

「台灣月書展」東京揭幕 李逸洋：盼透過書籍認識台灣多元面貌

影／台灣本島最高媽祖雕像大安港媽祖雕像落成 盧秀燕：感動又激動

2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

相關新聞

傳統智慧成氣候解方 環境部：擬讓碳費等資源直達部落

環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」，響應2026年太平洋PreCOP31氣候預備會議主軸「放大太平洋聲音與領導力」。環境部長彭啓明今指出，國際趨勢已將原住民族從「受保護對象」轉為「權利主體」，環境部正與國發會推動公正轉型，透過制度設計建立直接申請窗口與追蹤機制，讓碳費等資源可直達部落。

歷史上的今天／1976年影視明星集體簽署生活自律公約

1976年10月6日，將近1000名影視劇演藝人員，當日下午齊集台北實踐堂，簽署生活自律公約。據估計，全國演藝人員前往簽約的人數達八成五以上，少數出國在外或因病未能參加的，將在以後補簽。 曾因肇事而成為新聞人物的王羽，1976年10月6日適逢他所涉及的「杏花閣風波」官司開庭，未及時前往簽約。柯俊雄則提前到場，在自律公約上簽名後，即悄悄先行離去。剛從國外回來的影星胡錦、燕南希等及歌星王祥齡等，也準時趕往簽約。所有現在正在國內的香港影人，也大多到場完成簽約手續。

好食好事 Demo Day 9 開放報名　16 組台星港食農新創 10 月登台北 101

AI、自動化與科技應用正加速進入食品製造、農漁生產與供應鏈現場，企業評估創新的標準，也逐步轉向技術能否真正落地並創造商業價值。好食好事加速器將於 10 月 20 日在台北 101 舉辦第九屆 Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結 16 組來自台灣、新加坡與香港的新創團隊，呈現 AI 供應鏈與數位商務、智慧農漁科技、循環材料、食品與健康創新等技術在產業現場的實際應用，並開放企業、投資人與產業夥伴報名參與。 本屆 16 組登台團隊皆已有企業合作、付費客戶或 PoC 驗證經驗，其中 75% 已進入台灣以外市場，56% 在加速期間與投資機構展開媒合或進一步評估。從企業採用、海外市場到資本接觸，今年登台團隊多已進入商業驗證階段，也讓 Demo Day 成為企業尋找新技術與潛在合作對象的交流場域。本次活動以企業經營者與決策主管、投資人、產業夥伴，以及正在尋找新技術、產品或商業合作機會的專業人士為主要邀請對象，採報名審核制。 其中，獲創業綻放競賽前九強院長獎的「豐漁水產」，以智慧養殖無人船切入水產養殖，自動化執行投餵等作業，實際驗證可省工約 70%、

新店央北重劃區進入成熟期　「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅受矚目

隨著大台北房市發展逐漸由核心區向外延伸，兼具生活環境、交通便利與產業人口支撐的新店，近年已成為雙北自住市場的重要熱區。其中，位於新店核心的央北重劃區，在大型建設、品牌建商進駐與生活機能逐步到位帶動下，近年房價表現穩定，也被視為新店下一階段住宅價值的重要代表區域。 市場觀察指出，央北重劃區面積約39.8公頃，近七年間開發速度迅速，多家一線建商陸續推案，區域街廓新穎、住宅密度相對均衡，加上鄰近十四張重劃區與十四張捷運聯開案未來發展題材，讓整體新店溪沿岸生活圈持續受到市場看好，尤其十四張地區未來結合捷運環狀線、安坑輕軌與大型聯開開發，市場普遍認為，隨著建設逐步到位，將進一步擴大新店整體生活圈發展能量，也讓央北重劃區具備「已成熟機能」與「未來增值題材」雙重優勢。 除了區域發展受到關注，新店本身長年具備山水環境優勢，擁有碧潭、新店溪等自然景觀，加上捷運新店線串聯北市核心，吸引不少科技業與雙北自住客移居，形成房價相對穩定、抗跌性較高的住宅市場特性。 在區域邁向成熟之際，位於央北的小碧潭生活圈新案「江陵天銘」，則以回歸建築安全本質的產品定位，引發市場討論。「江陵天銘」基地約932坪，規劃地

陸特工監視賴清德總統長子 府嚴厲譴責：典型跨國鎮壓

美國司法單位破獲中國大陸涉嫌對賴清得總統家人進行非法監控，總統府發言人郭雅慧今天表示，這是典型的跨國鎮壓，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅，甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責，這樣的行為在文明世界不應被容忍。

影／從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

前總統陳水扁的女兒陳幸妤要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金，趙建銘昨天由友人代發聲明，趙已將教育基金連同投資獲利1千萬都歸還，現金與股票總計約3300萬元；陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。