斯洛伐克探險家雕像落成 250年前登台紀念兩國緣分

駐斯洛伐克代表李南陽近期前往維爾博韋市，參觀新落成的班紐夫斯基紀念雕像。斯洛伐克探險家班紐夫斯基曾於1771年來到宜蘭蘇澳，成為台斯接觸的歷史起點；這段跨越兩個半世紀的緣分，如今透過兩地的紀念雕像遙相呼應，深化台斯雙方情誼。

駐斯洛伐克代表李南陽近期應斯洛伐克特納瓦省（Trnava）省長魏古斯（Jozef Viskupič）與維爾博韋市（Vrbové）市長古德凡（Štefan Kubík）邀請，前往該市參觀新落成的斯洛伐克探險家班紐夫斯基（Maurice Benyovszky）紀念雕像，追溯兩國深厚的百年歷史淵源。

傳奇探險家班紐夫斯基於1741年出生於現今斯洛伐克的維爾博韋市。據史料考證，他曾於1771年自宜蘭蘇澳登陸台灣並停留十餘日，期間與噶瑪蘭族交流。這段跨越世紀的足跡成為台斯接觸的歷史起點，為兩地文化互動播下珍貴種子。

為紀念這段歷史，新落成的雕像特別銘刻班紐夫斯基當年造訪「台灣」的足跡。此外，在宜蘭蘇澳也有一個紀念班紐夫斯基登陸台灣250週年的雕像。

李南陽表示，這段充滿意義的歷史，見證台斯友誼不受地理疆界限制，更延續雙方長久以來的真摯情誼。期盼藉由兩地紀念雕像相互輝映的契機，未來能持續擴大台斯在經濟、觀光、教育等領域的交流，攜手拓展兩國在國際社會的能見度與友誼網絡。

參訪期間，李南陽與魏古斯及古德凡進行深入交流，並致贈具備台灣意象的蘭花瓷盤，期盼台斯兩國的文化連結如藝術品般持續綻放。

回顧2025年，特納瓦省政府為紀念班紐夫斯基登陸台灣250週年，特地致贈宜蘭縣政府一件重達500公斤的紀念雕塑。當時魏古斯親自來台，於南方澳豆腐岬揭幕這座雕塑。

這座雕塑巧妙融合兩地珍稀植物，分別為斯洛伐克橡樹葉與台灣金花石蒜，輔以夜間背光照明設計，寓意雙方在文化交流中「互相照亮、彼此扶持」，象徵台斯友誼邁入新里程碑。

特納瓦省在自然環境與地貌上與宜蘭縣極為相近，而宜蘭縣政府自1999年起，便多次邀請斯洛伐克民俗舞蹈團參與「宜蘭國際童玩節」，奠定深厚的藝術交流基礎，延續跨越兩個半世紀的緣分。