【專家之眼】對美出口超越大陸？台灣「脫中」卻未「入美」

二○二六年前八月，台灣對美出口一千八百○三點二億美元，年增百分之五十三點九，占總出口百分之三十一點四；對中國大陸及香港出口一三九四點七億美元，年增百分之二十八點三，占總出口百分之二十四點三。對美出口已超過中國大陸及香港逾四百億美元，顯示出口市場重心正加速移動，這是否意味台灣經貿正「脫中入美」？

事實上，出口市場轉移與產業鏈脫鉤並非同一概念。海關統計主要呈現貨物的跨境流向，至於產品在全球價值鏈中的零組件來源、製程分布與附加價值歸屬，則難從最終出口數字辨識。對美出口比重上升，只能說明最終需求市場發生變化，不能直接推論中國大陸已退出台灣的生產網路。

歐美經驗顯示，即使政府投入大量政策資源，仍難在短期內與中國大陸全面脫鉤。美國自二○一八年發動關稅戰，陸續擴大出口管制、投資審查及原產地查核。二○二六年前七月，美中貨品貿易仍達二二一五點六億美元，占美國貨品貿易總額百分之六點三；美國自中國大陸進口一五六三點九億美元，對中國大陸出口六五一點七億美元，中國大陸對美順差九一二點二億美元。關稅與管制雖改變採購來源及企業布局，卻未消除美國市場對中國大陸商品的需求。

歐盟情況更為明顯。二○二五年，歐盟自中國大陸進口五五九四億歐元，占域外進口百分之二十二點三；對中國大陸出口一九九六億歐元，占域外出口百分之七點六；雙邊貨品貿易合計七千五百九十億歐元，中國大陸順差三五九八億歐元。因此，歐盟所稱的「去風險化，而非脫鉤」，主要是透過分散關鍵原料來源、加強敏感技術管制，以及降低重要產業依賴來控制風險，同時保留一般商品貿易與投資往來。

全面脫鉤之所以困難，在於既有產業分工經過長期發展，各生產環節早已高度連結。中國大陸在電子零組件、機械設備、化學材料、電池及稀土加工等領域，擁有完整且密集的產業聚落。跨國企業雖可在墨西哥、東南亞或印度增設產能，但供應商、製程、工程人才與物流等配套，很難隨單一工廠同步移轉。若要重新建立整套生產體系，不僅耗費時間，成本也將反映在產品價格上，最終由企業與消費者共同承擔。

相較於歐美，兩岸地理鄰近，加上三十多年投資與產業分工，已形成涵蓋原材料、零組件、機械設備、組裝製造及銷售服務的跨境生產體系。

二○二六年前八月，台灣與中國大陸及香港的雙向貿易額約二二三二點五億美元，仍略高於台美的二一九九億美元。進一步觀察產品結構，台灣對美出口以資通訊與視聽產品為主，金額達一四五二點五億美元，占百分之八十點六，主要受ＡＩ伺服器及相關設備需求帶動；對中國大陸及香港出口則以電子零組件為主，金額達九六六點一億美元，占百分之六十九點三，並較上年同期成長百分之三十六點二。

這顯示，美國主要承接ＡＩ伺服器等終端設備，中國大陸仍是半導體與電子中間財的重要市場。對中國大陸及香港出口占比下降，主要反映對美出口成長速度更快，並不代表兩岸貿易與產業連結同步萎縮。

美中競爭下，台商依不同市場調整產能：供應美國的產線移向台灣、東南亞、印度或墨西哥，中國大陸據點則轉以服務當地及非美市場。不過，原料、零組件與部分製程仍依賴中國大陸供應鏈。產能布局的改變，尚未同步改變既有的採購與生產關係。隨著中國大陸加快國產替代，部分台灣零組件與設備也將面臨替代壓力，影響程度則依產業與技術層次而異。

因此，對美出口超越中國大陸及香港，確實改變了台灣出口版圖，卻不足以證明台灣已經「脫中入美」。出口目的地反映市場需求，供應鏈則牽涉投資、生產、採購與技術分工，兩者調整的速度並不一致。歐美擁有更大的市場與更多政策工具，迄今仍難與中國大陸全面斷鏈；兩岸產業連結更為緊密，出口市場占比的變化，自然更不足以改變長期形成的相互依存關係。

較符合現況的判斷是，台灣出口市場重心雖已調整，兩岸既有的生產分工與經貿依存卻未出現根本性轉折。換言之，台灣或許正在加速「入美」，卻未因此「脫中」。