聽新聞
0:00 / 0:00

好食好事 Demo Day 9 開放報名　16 組台星港食農新創 10 月登台北 101

文／ 財團法人好食好事基金會提供

AI、自動化與科技應用正加速進入食品製造、農漁生產與供應鏈現場，企業評估創新的標準，也逐步轉向技術能否真正落地並創造商業價值。好食好事加速器將於 10 月 20 日在台北 101 舉辦第九屆 Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結 16 組來自台灣、新加坡與香港的新創團隊，呈現 AI 供應鏈與數位商務、智慧農漁科技、循環材料、食品與健康創新等技術在產業現場的實際應用，並開放企業、投資人與產業夥伴報名參與。

本屆 16 組登台團隊皆已有企業合作、付費客戶或 PoC 驗證經驗，其中 75% 已進入台灣以外市場，56% 在加速期間與投資機構展開媒合或進一步評估。從企業採用、海外市場到資本接觸，今年登台團隊多已進入商業驗證階段，也讓 Demo Day 成為企業尋找新技術與潛在合作對象的交流場域。本次活動以企業經營者與決策主管、投資人、產業夥伴，以及正在尋找新技術、產品或商業合作機會的專業人士為主要邀請對象，採報名審核制。

其中，獲創業綻放競賽前九強院長獎的「豐漁水產」，以智慧養殖無人船切入水產養殖，自動化執行投餵等作業，實際驗證可省工約 70%、收益提升約 10%，並進一步探索東南亞市場。除台灣團隊外，本屆亦有曾入選 InnoVEX Top 15 的新加坡團隊 Farmio，以及擁有5000個銷售據點的香港團隊「太加奶」登台，呈現不同市場在飲食及農業科技供應鏈與食品創新上的應用需求。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立。執行長林薇真表示，隨著新技術快速發展，市場對創新的要求也愈來愈明確，企業更關注技術能否真正被採用，以及能否帶來實際的營運效益與商業成果。對新創而言，完成第一個場域驗證後，下一步是證明產品能否在不同客戶與市場重複導入，這也將影響後續營收成長與市場擴張。

對企業與投資人而言，好食好事 Demo Day 提供一個集中觀察食農科技商業成熟度的窗口。16 組創辦人將分享產品進展、市場驗證與下一階段計畫，現場亦安排團隊展示與交流，讓企業進一步評估技術導入、商業合作及投資機會。

好食好事 Demo Day 9 將於 10 月 20 日（二）12:30–17:30 在 台北 101 獨一文創 舉行，由經濟部中小及新創企業署指導，活動採報名審核制。

本屆登台及參與團隊｜新樂點、以力科技、初茶弁飯、快帶科技、Farmio、豐漁水產、ODIVA 畜穀農產、台煬實業、大嘴股份、勻漾生活國際、長瑩生技、大添生醫、金尚品食品、Kai 康普茶、太加奶、博仁堂、熊良心。其中 16 組團隊正式登台發表，「熊良心」參與現場交流；另由歷屆加速器校友「望山穗」、「鮮田 Fresh Land」 以贊助夥伴身份支持本屆活動。

活動報名：www.haoshi.global/tw/demoday

圖／財團法人好食好事基金會提供
圖／財團法人好食好事基金會提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

【專家之眼】對美出口超越大陸？台灣「入美」卻未「脫中」

二○二六年前八月，台灣對美出口一千八百○三點二億美元，年增百分之五十三點九，占總出口百分之三十一點四；對中國大陸及香港出口一三九四點七億美元，年增百分之二十八點三，占總出口百分之二十四點三。對美出口已超過中國大陸及香港逾四百億美元，顯示出口市場重心正加速移動，這是否意味台灣經貿正「脫中入美」？

傳統智慧成氣候解方 環境部：擬讓碳費等資源直達部落

環境部與原住民族委員會今共同舉辦「氣候變遷下的原民力量國際論壇」，響應2026年太平洋PreCOP31氣候預備會議主軸「放大太平洋聲音與領導力」。環境部長彭啓明今指出，國際趨勢已將原住民族從「受保護對象」轉為「權利主體」，環境部正與國發會推動公正轉型，透過制度設計建立直接申請窗口與追蹤機制，讓碳費等資源可直達部落。

歷史上的今天／1976年影視明星集體簽署生活自律公約

1976年10月6日，將近1000名影視劇演藝人員，當日下午齊集台北實踐堂，簽署生活自律公約。據估計，全國演藝人員前往簽約的人數達八成五以上，少數出國在外或因病未能參加的，將在以後補簽。 曾因肇事而成為新聞人物的王羽，1976年10月6日適逢他所涉及的「杏花閣風波」官司開庭，未及時前往簽約。柯俊雄則提前到場，在自律公約上簽名後，即悄悄先行離去。剛從國外回來的影星胡錦、燕南希等及歌星王祥齡等，也準時趕往簽約。所有現在正在國內的香港影人，也大多到場完成簽約手續。

新店央北重劃區進入成熟期　「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅受矚目

隨著大台北房市發展逐漸由核心區向外延伸，兼具生活環境、交通便利與產業人口支撐的新店，近年已成為雙北自住市場的重要熱區。其中，位於新店核心的央北重劃區，在大型建設、品牌建商進駐與生活機能逐步到位帶動下，近年房價表現穩定，也被視為新店下一階段住宅價值的重要代表區域。 市場觀察指出，央北重劃區面積約39.8公頃，近七年間開發速度迅速，多家一線建商陸續推案，區域街廓新穎、住宅密度相對均衡，加上鄰近十四張重劃區與十四張捷運聯開案未來發展題材，讓整體新店溪沿岸生活圈持續受到市場看好，尤其十四張地區未來結合捷運環狀線、安坑輕軌與大型聯開開發，市場普遍認為，隨著建設逐步到位，將進一步擴大新店整體生活圈發展能量，也讓央北重劃區具備「已成熟機能」與「未來增值題材」雙重優勢。 除了區域發展受到關注，新店本身長年具備山水環境優勢，擁有碧潭、新店溪等自然景觀，加上捷運新店線串聯北市核心，吸引不少科技業與雙北自住客移居，形成房價相對穩定、抗跌性較高的住宅市場特性。 在區域邁向成熟之際，位於央北的小碧潭生活圈新案「江陵天銘」，則以回歸建築安全本質的產品定位，引發市場討論。「江陵天銘」基地約932坪，規劃地

好食好事 Demo Day 9 開放報名　16 組台星港食農新創 10 月登台北 101

AI、自動化與科技應用正加速進入食品製造、農漁生產與供應鏈現場，企業評估創新的標準，也逐步轉向技術能否真正落地並創造商業價值。好食好事加速器將於 10 月 20 日在台北 101 舉辦第九屆 Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結 16 組來自台灣、新加坡與香港的新創團隊，呈現 AI 供應鏈與數位商務、智慧農漁科技、循環材料、食品與健康創新等技術在產業現場的實際應用，並開放企業、投資人與產業夥伴報名參與。 本屆 16 組登台團隊皆已有企業合作、付費客戶或 PoC 驗證經驗，其中 75% 已進入台灣以外市場，56% 在加速期間與投資機構展開媒合或進一步評估。從企業採用、海外市場到資本接觸，今年登台團隊多已進入商業驗證階段，也讓 Demo Day 成為企業尋找新技術與潛在合作對象的交流場域。本次活動以企業經營者與決策主管、投資人、產業夥伴，以及正在尋找新技術、產品或商業合作機會的專業人士為主要邀請對象，採報名審核制。 其中，獲創業綻放競賽前九強院長獎的「豐漁水產」，以智慧養殖無人船切入水產養殖，自動化執行投餵等作業，實際驗證可省工約 70%、

陸特工監視賴清德總統長子 府嚴厲譴責：典型跨國鎮壓

美國司法單位破獲中國大陸涉嫌對賴清得總統家人進行非法監控，總統府發言人郭雅慧今天表示，這是典型的跨國鎮壓，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅，甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責，這樣的行為在文明世界不應被容忍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。