好食好事 Demo Day 9 開放報名　16 組台星港食農新創 10 月登台北 101

AI、自動化與科技應用正加速進入食品製造、農漁生產與供應鏈現場，企業評估創新的標準，也逐步轉向技術能否真正落地並創造商業價值。好食好事加速器將於 10 月 20 日在台北 101 舉辦第九屆 Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結 16 組來自台灣、新加坡與香港的新創團隊，呈現 AI 供應鏈與數位商務、智慧農漁科技、循環材料、食品與健康創新等技術在產業現場的實際應用，並開放企業、投資人與產業夥伴報名參與。

本屆 16 組登台團隊皆已有企業合作、付費客戶或 PoC 驗證經驗，其中 75% 已進入台灣以外市場，56% 在加速期間與投資機構展開媒合或進一步評估。從企業採用、海外市場到資本接觸，今年登台團隊多已進入商業驗證階段，也讓 Demo Day 成為企業尋找新技術與潛在合作對象的交流場域。本次活動以企業經營者與決策主管、投資人、產業夥伴，以及正在尋找新技術、產品或商業合作機會的專業人士為主要邀請對象，採報名審核制。

其中，獲創業綻放競賽前九強院長獎的「豐漁水產」，以智慧養殖無人船切入水產養殖，自動化執行投餵等作業，實際驗證可省工約 70%、收益提升約 10%，並進一步探索東南亞市場。除台灣團隊外，本屆亦有曾入選 InnoVEX Top 15 的新加坡團隊 Farmio，以及擁有5000個銷售據點的香港團隊「太加奶」登台，呈現不同市場在飲食及農業科技供應鏈與食品創新上的應用需求。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立。執行長林薇真表示，隨著新技術快速發展，市場對創新的要求也愈來愈明確，企業更關注技術能否真正被採用，以及能否帶來實際的營運效益與商業成果。對新創而言，完成第一個場域驗證後，下一步是證明產品能否在不同客戶與市場重複導入，這也將影響後續營收成長與市場擴張。

對企業與投資人而言，好食好事 Demo Day 提供一個集中觀察食農科技商業成熟度的窗口。16 組創辦人將分享產品進展、市場驗證與下一階段計畫，現場亦安排團隊展示與交流，讓企業進一步評估技術導入、商業合作及投資機會。

好食好事 Demo Day 9 將於 10 月 20 日（二）12:30–17:30 在 台北 101 獨一文創 舉行，由經濟部中小及新創企業署指導，活動採報名審核制。

本屆登台及參與團隊｜新樂點、以力科技、初茶弁飯、快帶科技、Farmio、豐漁水產、ODIVA 畜穀農產、台煬實業、大嘴股份、勻漾生活國際、長瑩生技、大添生醫、金尚品食品、Kai 康普茶、太加奶、博仁堂、熊良心。其中 16 組團隊正式登台發表，「熊良心」參與現場交流；另由歷屆加速器校友「望山穗」、「鮮田 Fresh Land」 以贊助夥伴身份支持本屆活動。

活動報名：www.haoshi.global/tw/demoday