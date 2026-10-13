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璞園30週年再度落腳北士科！「璞園樸洲美」精裝修成標配，交屋直接住進理想生活

撰文／ 黎詩彥

現代人不只追求「住得好」，更要「好好住」。璞園與寶徠(1805)攜手於北士科新洲美段推出預售案「璞園樸洲美」，以近1500坪開闊基地、零店面純住宅規劃，打造22層建築。未來過馬路即可抵達校園，享永久無限棟距，高樓層還有機會遠眺觀音山、關渡平原及大屯山系等綠意景致，在城市核心享有難得的開闊生活。

璞園與寶徠(1805)攜手於北士科新洲美段推出「璞園樸洲美」，是新洲美段目前唯一超過千坪大基地的純住宅案。 圖／璞園樸洲美提供
璞園與寶徠(1805)攜手於北士科新洲美段推出「璞園樸洲美」，是新洲美段目前唯一超過千坪大基地的純住宅案。 圖／璞園樸洲美提供

千坪大基地、零店面純住宅，打造北士科難得的私苑尺度

「璞園樸洲美」是新洲美段罕見超過千坪大基地無店面規劃的純住宅案，並以圍籬打造私苑庭園，將社區的安全性、隱私與居住品質一次納入考量。建築本身則採SC鋼骨耐震結構並加裝耐震間柱，外觀以石材、金屬及塗料材質為主，呈現簡潔俐落的現代建築語彙，也降低傳統磁磚外牆可能產生的維護疑慮，展現璞園對建築細節的要求。

公設規劃挑高迎賓大廳、匹克球場、泳池及兒童遊戲區等，並設置獨立屋多功能室，讓爸媽即使待在室內吹冷氣，也能從容看著孩子在戶外遊戲。邀請親友到家中聚會時，也能享受度假般的愜意氛圍。

以圍籬打造私苑庭園，兼顧隱私和安全性，公設規劃匹克球場、泳池及獨立屋多功能室等。 圖／璞園樸洲美提供
以圍籬打造私苑庭園，兼顧隱私和安全性，公設規劃匹克球場、泳池及獨立屋多功能室等。 圖／璞園樸洲美提供

璞園30週年再升級，師法日本「帶精裝交屋」，入住不用再等

璞園長期以「日系精工」建築理念受到市場關注，在「看不見的細節」用心，提供「十年防水保固」、「七年建材設備保固」、「無毒環境保證」等高規格服務。今年適逢璞園邁入30週年，更將這份堅持延伸至「看得見的品質」。建築團隊師法日本「帶裝潢交屋」的模式，「璞園樸洲美」是品牌首個導入精裝修的預售案。

不同於傳統預售屋交屋後，住戶還得自行尋找設計師、丈量、找工班、挑選建材。

少一點裝修噪音，多一點入住從容，精裝交屋也兼顧環保

買過預售屋的人都知道，新社區交屋初期，各戶裝潢工程同時展開，噪音、粉塵接連而來，令人不堪其擾。而璞園讓精裝修成標配，住戶不必各自進場施工，不僅縮短入住期，還能降低建材、施工所產生的資源浪費，讓居住品質與環境永續可以同時兼顧。此外，璞園也從源頭協助把關裝潢材料，並提供相應的保固服務，讓住戶未來面對室內裝修的維護與修繕，更多一層保障。

從「好看，好住」更走向「好住用」，卓越細節打造長久居住價值

對璞園而言，住宅的價值不只在於外觀風格，更重要的是「住起來」究竟舒不舒服。因此，「璞園樸洲美」從日常細節出發，讓空間的質感在長時間中自然體現。

全案採用6+6+10AS+6 Low-E複層熱硬化玻璃，有助減少太陽熱能進入室內，降低空調負荷，並申請建築能效1+級候選，朝近零碳建築目標邁進，兼顧節能與居住舒適度。室內則透過宜居尺度與流暢動線，放大坪效；且採用整體式衛浴，著重採光和通風，易於清潔維護，要讓居住者「住越久，越滿意」。

指標名宅推手，璞園作品自帶光芒

璞園長期深耕北區，過去「璞園知山」、「璞園天玉」、「璞園心地居」、「餘白」、「築觀」等作品，皆在區域市場樹立好口碑。近年璞園於北士科軟橋段推出大坪數產品「樸園璞開石」，在預售階段即繳出佳績，更見證璞園品牌實力。

此次推出的「璞園樸洲美」，規劃2至3房、26至41坪，是璞園於北士科新洲美段的代表作，也為北士科生活版圖再掀新篇章。

「璞園樸洲美」是璞園品牌首個導入精裝修的預售案，規劃2至3房、26至41坪。 圖／璞園樸洲美提供
「璞園樸洲美」是璞園品牌首個導入精裝修的預售案，規劃2至3房、26至41坪。 圖／璞園樸洲美提供

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