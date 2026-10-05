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台積電進駐壯大台灣社群 鳳凰城雙十無人機秀中華民國國旗
隨著台積電在美國亞利桑那州設廠，當地台灣社群日益壯大。鳳凰城3日晚間雙十節活動，吸引上千名民眾參與，夜間的無人機燈光秀在夜空中排列出中華民國國旗、台北101等圖樣。
這場活動由鳳凰城姊妹市協會（Phoenix SisterCities）與亞利桑那州立大學（ASU）等單位共同舉辦，官方海報以「與我們共同慶祝雙十（DoubleTen）：台灣國慶日（Taiwan National Day）」為主題，台積電為主要贊助單位。
鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego，另譯：蓋蕾歌）走訪攤位。活動現場充滿濃濃「台灣味」，包括陽明交通大學基金會帶來的校園文創小書包，也有來自高雄的特色農產果乾、果醬與果醋，並安排文化表演與親子活動。
晚間無人機秀升空後，數百架無人機在夜空中變換圖案，先後呈現台北101、TAIPEI字樣、中華民國國旗與雙十圖樣，現場民眾拍照歡呼。
在鳳凰城經營台灣社群的Phoenix Turnkey Solutions執行長李美萱表示，近年隨著台積電及相關企業進駐，當地台灣家庭與企業持續增加，這次活動準備300杯台灣手搖飲，讓更多當地民眾接觸台灣文化。
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