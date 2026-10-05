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國慶慶典僑民5日起報到 預計51國逾4000人返台

中央社／ 台北5日電
僑務委員會5日舉行「115年10月慶典僑胞回國報到記者會」，委員長徐佳青（左）頒發證書給第一位報到僑胞廖貴興（右），表達歡迎。中央社
僑務委員會5日舉行「115年10月慶典僑胞回國報到記者會」，委員長徐佳青（左）頒發證書給第一位報到僑胞廖貴興（右），表達歡迎。中央社

全球51國僑民陸續返台參與國慶慶典，僑委會今天起開放報到，由澳洲墨爾本僑民拔得頭籌。僑委會委員長徐佳青肯定海外僑民持續支持台灣在世界綻放光芒，另透露海外慶典活動在租借場地時遇到中共干預。

僑務委員會上午舉辦「115年十月慶典僑胞回國報到記者會」，由徐佳青頒發僑胞證及禮品予首位報到的僑民，今年由來自澳洲墨爾本的僑民廖貴興拔得頭籌。

根據僑委會提供資料，今年預計有超過4000名、來自51國的僑民報名參加國慶活動，其中有85名僑民遠從中南美洲的巴西、阿根廷、智利等返國，非洲則包括南非、馬達加斯加、模里西斯、烏干達、喀麥隆、迦納、馬拉威等49名僑民。

徐佳青致詞時說，台灣在經濟、社會韌性、民主表現都在世界名列前茅，今年國慶主視覺以Together AsOne為核心精神，透過晶片矩陣構成主視覺，傳達彼此串聯、相連的意象，期望能共同努力，而海外僑民也持續支持著台灣在世界綻放光芒。

徐佳青提到，目前海外慶典活動已舉辦281場，包括傳統夜市、電音三太子、音樂會等各種形式，這也包含傳統的升旗活動。

針對返國參與國慶活動僑民，徐佳青說明，僑委會邀請30家旅行社規劃155條觀光行程，符合條件者每人可申請最高3000元補助，另針對花東地區提高補助金額到4000元，而今年國慶晚會的僑民配額也從過去的2000名，提高到2500名。

徐佳青會後接受聯訪，媒體詢問，今年僑民返國及海外活動是否受到中共打壓。

徐佳青表示，目前各地僑民返國狀況順利，但在不同地區的海外慶典活動確實有些問題，在租借場地時明顯遇到中共干預，主辦單位只好另覓場地，所幸友台力量越來越多，活動得以順利舉辦。

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