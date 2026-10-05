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影／從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。記者袁志豪／攝影
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金，趙建銘昨天由友人代發聲明，趙已將教育基金連同投資獲利1千萬都歸還，現金與股票總計約3300萬元；陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。

陳幸妤今年8月12日在趙建銘診所的Google地圖上留言，說出已和他離婚、表明自己是「前妻」，之後受訪時指出希望趙能歸還3個兒子2300萬元教育基金，她表示從孩子很小的時候就為他們開戶，一點一點贈與存進孩子戶頭，都控制在趙的手中；離婚後趙遲不歸還，她不斷追討都未獲正面回應。

日前趙建銘曾承諾今天（10月5日）前會還，昨天趙建銘透過張姓女友人發聲明指出，趙已陸續將2300萬元教育基金主導權歸還給三個兒子，在本月5日期限前已經完成；老大部分為現金698萬、股票300萬，老二為1345萬現金，老三則是現金800萬、股票約200萬，其中有加碼投資獲利的1千萬元，總計3300萬元。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面住家現身，前往診所時面對現場守候記者詢問趙建銘還錢狀況，陳幸妤說，「有匯款單的部分我看得到，股票要等小孩回來由本人查才知道」，所以有沒有多給1千萬，要由小孩自己確認；反正小孩都沒有意見，就可以了。

陳幸妤指出，趙建銘是分批，每個小孩不同時間處理，因為這本來就是小孩的錢，「我覺得還是給小孩保管比較好，我叫他們要投在比較穩的投資啦，不要賠掉」；至於對於趙建銘是否還有什麼想要說的，陳幸妤連聲說「沒有沒有」。

對於這段時間很多人關注，陳幸妤表示「對啊，很多人關心我，我現在走在路上都被打招呼，也有要簽名的，對，都有」；現在趙建銘終於還錢，陳幸妤則說，算是心頭大石落下了，謝謝。

對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。記者袁志豪／攝影
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤今天說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。記者袁志豪／攝影

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