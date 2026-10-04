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趙建銘稱已歸還2300萬教育基金還加碼1千萬 陳幸妤：請孩子好好存起來

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元，陳幸妤今下午回應，大致沒錯。聯合報系資料照
趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元，陳幸妤今下午回應，大致沒錯。聯合報系資料照

前總統陳水扁的女兒陳幸妤要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金，日前曾指出「趙建銘跟我兒子說10月5日要還」，今日趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已將教育基金連同投資獲利1千萬都歸還，現金與股票總計約3300萬元；陳幸妤今下午回應，請孩子們好好存起來。

陳幸妤日前受訪時指出，她從3個兒子很小的時候就幫小孩開戶，一點一點贈與給小孩在戶頭裡存教育基金，後來趙建銘說要幫小孩投資理財，當時約有2300萬元轉去趙那邊，帳戶、密碼、網銀都在趙手裡；離婚後趙遲不歸還，她不斷追討並指出「我覺得錢沒進到戶頭前，我們都要打一個問號。」

今天趙建銘今透過張姓女友人發聲明指出，趙建銘已陸續將2300萬元教育基金主導權歸還給三個兒子，在本月5日期限前已經完成；老大部分為現金698萬、股票300萬，老二為1345萬現金，老三則是現金800萬、股票約200萬，其中有加碼投資獲利的1千萬元，總計3300萬元。另趙建銘表示，希望等徵得兒子同意，再公布相關證據。

對於趙建銘是否真的已歸還教育基金，陳幸妤今天下午2時許證實，老大老二的大致沒有錯，小兒子的200萬元股票不知道從哪裡算出來的，明細都是他自己算的；不過就算了，當初她已經說，只要小孩同意，趙建銘自己說一個數字，想還多少就還多少，小孩也都沒有意見。

陳幸妤表示，「不想要讓他覺得小孩都是站在我這邊，他會不高興」，「小孩對他還多少沒有意見，也是直接匯到小孩的戶頭」；她說，她請兒子們要將錢好好存起來。

趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元，陳幸妤今下午回應，請孩子們好好存起來。聯合報系資料照
趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元，陳幸妤今下午回應，請孩子們好好存起來。聯合報系資料照

趙建銘 陳幸妤 基金 教育 陳水扁

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