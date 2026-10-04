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陳幸妤為兒討2300萬教育基金期限將至 趙建銘：已歸還更加碼1千萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。聯合報系資料照
陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。聯合報系資料照

前總統陳水扁的女兒陳幸妤要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金，日前曾指出「趙建銘跟我兒子說10月5日要還」，今日趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已在期限內將2300萬元教育基金主導權交還給孩子，更連同投資獲利1000萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元。

陳幸妤日前受訪時指出，她從3個兒子很小的時候就幫小孩開戶，一點一點贈與給小孩在戶頭裡存教育基金，後來趙建銘說要幫小孩投資理財，當時約有2300萬元轉去趙那邊，帳戶、密碼、網銀都在趙手裡；離婚後趙遲不歸還，她連日追討，趙對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。

今天趙建銘今透過張姓女友人發聲明指出，趙建銘已陸續將2300萬元教育基金主導權歸還給三個兒子，在本月5日期限前已經完成；老大部分為現金698萬、股票300萬，老二為1345萬現金，老三則是現金800萬、股票約200萬，其中有加碼投資獲利的1千萬元，總計3300萬元。另趙建銘表示，希望等徵得兒子同意，再公布相關證據。

趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已在期限內將2300萬元教育基金主導權交還給孩子，更連同投資獲利1000萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元。聯合報系資料照
趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已在期限內將2300萬元教育基金主導權交還給孩子，更連同投資獲利1000萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元。聯合報系資料照

趙建銘 陳幸妤 基金 教育 陳水扁

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