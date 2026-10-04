聯合報一周大事9/27~10/3

1959年10月4日，是國內歷史上宰牛最多的一次，裕記牧場的71頭病牛患有肺結核病，經省府決定予以全部宰殺，牛隻在一天中全部「驗明正身」，71病牛中有3頭公牛，68頭母牛，都是產自荷蘭，牛齡最大的7、8歲。

2026-10-04 00:01