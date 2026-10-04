聯合報一周大事9/27~10/3
國內
27日：我國男子田徑選手在名古屋亞運破六十年紀錄，我國男子跳高好手傅兆玄在男子跳高以二公尺二五摘金。
2日：今年名古屋亞運轉戰女子六十公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷，完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。
2日：國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批兩架單座戰機由關島飛抵台東志航基地。
國外
28日：羅馬天主教教宗良十四世首度公開批評輝達執行長黃仁勳淡化人工智慧（AI）風險，強調AI威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」。
29日：美國總統川普與多位科技巨頭在白宮午宴並共同簽署一份號稱「AI憲法」的人工智慧協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。
2日：美國施壓要求遏制燃料價格上漲後，法國總統馬克宏宣布，七大工業國集團（G7）將在未來四個月釋出多達一億桶石油和柴油。
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