培力網10年有成 移民署攜手新住民、國際人才共創未來

移民署今天在集思交通部國際會議中心舉辦「培力同行 無限10年」活動，自「新住民培力發展資訊網」2016年建置以來，持續整合中央與地方政府資訊，提供中、英、越、印、泰、柬、緬等7種語言服務，涵蓋生活、教育及就業等面向，並輔以LINE官方帳號推播，累計瀏覽人次已突破2千萬，躍升為新住民獲取政府資訊的核心管道。

移民署指出，培力網從最初的單純資訊整合，逐步擴展至結合多語資訊、培力資源與多元交流活動，陪伴新住民適應在臺生活、拓展發展機會。

近年更深化線上與線下推廣，將政策轉化為親民宣導素材，例如舉辦「拒當詐騙工具人」線上識詐活動，提升新住民防詐意識，並與新住民團體合作辦理「培你網印玩藝術」實體活動，透過藝術體驗促進多元文化交流。

隨著國家留才與攬才政策推動，培力網的服務範疇也進一步延伸至僑外生及國際人才，今天活動特別邀請國家發展委員會、勞動部勞動力發展署等部會，針對我國留才政策、僑外生留台就業及申請永久居留多元認定方案等重點議題進行深度交流，協助國際人才精準掌握在台發展資訊。

移民署強調，未來培力網將持續深化跨部會與地方政府的資源整合，並擴大多語服務能量，協助新住民與國際人才扎根台灣、提升競爭力，共同打造多元共榮的社會力量。