專款專用 交通罰鍰將全數用於改善道安

全台交通罰鍰件數、收入逐年攀升，交通死傷事故卻未明顯下降，遭質疑罰單愈開愈多，卻無助改善交通事故。交通部昨預告修法，要求地方政府獲分配到的交通罰鍰收入，將全數強制用於改善交通，專款專用。交通部表示，新制將於二○二八年起適用，推估每年可挹注兩百億元在改善道安。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，路權團體為此已倡議許久，對交通部修法表達肯定與感謝，但專款投入改善措施順序應從「工程」著手，搭配交通教育，最後才是執法。若地方政府將罰鍰收入全數用以添購大量科技執法設備，或新建對交通安全沒有實質幫助的交通設施，縱使專款專用，也無法對道安產生正面效果。

根據警政署統計，二○二二年，全國交通罰單一五○一點六萬件，交通死傷約卅七點五萬件、五十萬人；然而去年，全國罰單開出近一六三二萬件，交通死傷事故卻高達四十點三萬件、近五十三點七萬人，罰單雖愈開愈多，交通死傷事故卻沒減少。

去年全國交通罰鍰收入達二六五億元。依照現行法規，百分之七十五分配給地方政府、百分之廿四給處罰機關，百分之一繳回國庫。其中直轄市因轄下有設交裁所，因此六都的罰鍰收入分配高達九成九。根據交通部統計，去年新北市獲分配收入卅六點七億元最高，其次是台北市卅一點五億元、台中市廿八點九億元、桃園市廿五億元及高雄市廿四點八億元。

交通罰鍰逐年攀升，但因現行規定，地方政府獲分配罰鍰收入，僅強制規定至少須提撥百分之十二作為「交通執法與交通安全改善經費」，導致部分縣市政府，將罰鍰收入用於挹注財政缺口。交通部預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，將目前強制提撥罰鍰收入至「交通執法與交通安全改善經費」的比率，從現行百分之十二提高至百分百，往後交通罰鍰收入將全數投入專款專用。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，本次修法包含三大面向，除交通罰鍰收入將全數用於交通上外，經費運用上也不再局限於執法設備，新增「道路交通安全環境改善費用」及「交通事故處理與分析費用」兩項用途，供地方政府將罰鍰收入用以改善標誌、標線，或整建天橋、地下道等工程。

此外，由於先前罰款收入流向不明，引人詬病，新法也將要求地方政府每半年需公布罰款收入及運用項目。胡廸琦指出，由於明年預算已編列完畢，新法最快二○二八年實施。