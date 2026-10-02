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南韓國慶酒會 新任代表盼台韓新型合作成世界經濟創新動力

中央社／ 台北2日電
駐台北韓國代表部2日舉辦「大韓民國國慶酒會」，由韓國駐台代表黃載皓（右4）主持，外交部政次吳志中（左3）代表台灣政府致詞。中央社
駐台北韓國代表部2日舉辦「大韓民國國慶酒會」，由韓國駐台代表黃載皓（右4）主持，外交部政次吳志中（左3）代表台灣政府致詞。中央社

韓國國慶酒會今天登場，新任韓國駐台代表黃載皓表示，韓台貿易緊密，期待在全球供應鏈中擴大合作領域，並以AI時代新型合作的多樣化面貌，作為世界經濟的創新動力；外交部政次吳志中則說，台韓應以策略性思維深化合作，共同打造非紅供應鏈。

駐台北韓國代表部今天舉辦「大韓民國國慶酒會」，由韓國駐台代表黃載皓伉儷主持，國防部長顧立雄、外交部政務次長吳志中等政府部會代表、多位朝野立委、親民黨主席宋楚瑜、外交部前部長李大維以及多國駐台使節代表出席。

黃載皓於今年7月抵任，這是他首次在台灣主持國慶酒會。畢業於文化大學東方語文學系的黃載皓於致詞時提到，38年前以留學生身分來到台灣，如今則是以促進韓台交流的推動者身分重返此地，能像留學時一樣，每天大啖留學時常吃的飯糰、冰豆漿。

關於韓台關係，黃載皓指出，目前雙邊貿易規模達800億美元，韓國是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是韓國的第四大貿易夥伴，透過半導體、人工智慧等領域合作，貿易規模即將邁入千億美元時代，期待能在全球供應鏈中擴大合作領域。

黃載皓也說，韓台民間交流頻繁，預計觀光人員交流將從目前的300萬人次增加到400萬人次；台韓僑社會作為台灣社會一員，正和諧地與當地共存，台灣人很溫暖，韓國人民對台灣人懷有深切的感激之情。

黃載皓強調，期待韓台關係能以溫暖平和的心態，透過韓台獨特的新型合作更進一步。在人工智慧（AI）時代，韓台新型合作可呈現多樣化面貌，並作為世界經濟的創新動力、開拓新領域，邁向更宏大的創造性合作。

吳志中致詞時說，與黃載皓已認識20多年，期望台韓關係可以蒸蒸日上。他強調，台灣一貫地支持韓半島非核化，不樂見任何有損區域和平穩定的挑釁行為，台海安危與韓半島局勢密不可分，維護印太地區的和平穩定，不僅是台韓政府與兩國人民的共同利益，更是區域繁榮不可或缺的基石。

談及雙邊貿易，吳志中打趣說，2025年台韓雙邊貿易總額成長幅度達40%，創歷史新高；「韓國方面是出超，賺了很多台灣的錢」。在半導體及AI供應鏈上，台韓高度互補，期望能以策略性思維深化合作，共同打造安全、韌性、可信賴的非紅供應鏈。

駐台北韓國代表部於酒會邀請台灣青少年管弦樂團演奏歌手周華健的「朋友」一曲，黃載皓以華文分享，很喜歡歌詞中一句「還有傷，還有痛，還要走，還有我」。

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