布達佩斯論壇登場 賴怡忠：歐洲應更關注台海安全

一年一度的布達佩斯論壇1日登場，台海安全也是討論焦點之一。遠景基金會執行長賴怡忠指出，台海安全不只是亞洲的區域議題，也與歐洲自身的安全、民主價值及地緣政治利益密切相關，歐洲應更積極關注台海情勢。

布達佩斯論壇（Budapest Forum 2026）是中東歐重要的公共政策與國際事務交流平台，近年討論議題涵蓋民主韌性、地緣政治等。隨著俄烏戰爭，以及歐洲對中國角色與印太安全的關注升高，台海安全也成為歐洲討論的議題。

在「華盛頓、布魯塞爾與台北之間：變動世界中的安全」座談中，賴怡忠與多名歐洲中國問題及安全研究專家共同討論台海安全、資訊戰與民主韌性。

與談人包括匈牙利公共服務大學研究員瓦爾加（Tamás Csiki Varga）、國際事務協會（AMO）中國專案負責人卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）等，並由中歐大學民主研究所研究員風映月（Bernadett Szél）主持。

與談人指出，台灣與歐洲共享自由、民主等價值，也可以從俄烏戰爭汲取國防與安全經驗，包括強化嚇阻、深化區域合作，以及發展大量生產、成本較低的防衛系統。同時，歐洲也可思考如何借鏡支援烏克蘭的國際協作模式，提升台灣及區域夥伴面對潛在衝突

的韌性。

賴怡忠在座談中表示，中國對台灣的影響操作已從早期強調「中國發展機會」及統一後的經濟利益，逐漸轉向利用假訊息、人工智慧及敘事操作，削弱台灣民眾對民主制度的信任。

他指出，台灣過去曾試圖透過事實查核逐一反駁錯假資訊，但實務上難以追上大量且快速生成的假訊息。因此，除了查核真偽，更重要的是建立自己的公共敘事，以快速、簡潔且具故事性的方式回應社會面對的資訊挑戰。

賴怡忠表示，歐洲同樣面臨來自中國及俄羅斯的資訊影響，台灣與歐洲可以相互借鏡，在資訊安全與民主韌性方面加強合作。

賴怡忠會後接受中央社記者訪問時表示，本次論壇的重要議題之一，是民主制度如何永續發展，以及民主所面臨的內外部挑戰。在此脈絡下，台灣作為民主社會的經驗，以及台海安全對歐洲可能產生的影響，成為關注議題。

談及匈牙利政局變化，賴怡忠指出，匈牙利新政府在對外政策上的態度，與過去奧班政府有所不同。他舉例，過去美國川普政府曾支持匈牙利前政府，並協助其競選，因此匈牙利新政府與美國川普政府之間的互動，可能不同於過去情況。

在台匈交流方面，賴怡忠表示，匈牙利新政府目前展現出較願意進行正面協調、增加交流空間的態度，值得持續觀察。

另一方面，他觀察到，此次座談會，與會人皆表示，台海局勢並非僅是亞洲的區域性問題，而與歐洲自身的安全及利益息息相關。歐洲與台灣需要建立更緊密的聯繫，對台灣面臨的安全威脅也應採取更積極的支持態度。

賴怡忠說，「幾乎每個與談人都提到，台灣有事，他們也都會有事」，顯示與會人士並不認為台灣是距離歐洲遙遠、與歐洲無關的議題。

除了安全議題，民主價值也是論壇討論的重要核心。賴怡忠表示，中國與台灣之間不只是地緣政治或軍事安全問題，也涉及不同政治制度與價值的競爭。「中國沒辦法忍受一個民主的台灣在他旁邊，因為對中國自己本身獨裁的體制會有根本上的影響。」

他認為，因此台海問題除了是安全議題，同時也是民主價值的問題，這也是歐洲，包括匈牙利，應該關注並支持台灣的重要原因之一。