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台美GCTF工作坊紐西蘭登場 聚焦太平洋災害管理

中央社／ 台北2日電

台美首次在紐西蘭共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊，聚焦太平洋災害管理。駐紐西蘭代表歐江安於開幕式表示，台灣與印太夥伴交流防災經驗，共同提升災害應變能力；美國駐紐西蘭大使館臨時代辦柯旺肯定台灣是災害韌性典範。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣與美國於9月29日至30日在紐西蘭奧克蘭共同舉辦GCTF海外活動「太平洋災害管理工作坊」。這次活動為台美首次在紐西蘭共同舉辦的GCTF海外工作坊，邀集太平洋島國論壇（PIF）會員國、準會員及觀察員的災害應變專家、政府官員、政策專家與民間代表出席。

歐江安在開幕致詞時表示，天然災害是各國共同面對的切身挑戰。台灣從歷次災害經驗中深刻體認，充分的災前準備不僅能減輕災害衝擊，更是加速災後復原的關鍵。台灣位處地震頻繁的板塊交界地帶，也經常面臨颱風及洪水威脅，因此積極與印太地區夥伴，尤其是太平洋島國，交流防災經驗、分享最佳實務與資源，以共同提升災害應變能力。

柯旺（Gabrielle Cowan）在開幕致詞時表示，太平洋地區是全球最易受天然災害影響的地區之一，其災害韌性源自世代累積的危機應對與災後重建經驗，並透過持續精進減災策略，降低災害衝擊、保障生命安全。

柯旺特別肯定台灣完善的災害預警系統及全社會參與的防災整備，指出台灣是全球災害韌性典範之一，並期盼與會者透過本次工作坊分享經驗、相互學習。

外交部說明，這次工作坊透過各國防救災經驗交流，及實用資源與工具分享，進一步深化區域夥伴關係，強化各國災害管理及應變能力，共同提升太平洋地區的安全與韌性。

災害 紐西蘭

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