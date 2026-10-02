國慶活動一次看！逾萬人府前觀禮、1.9萬發焰火 板橋到台東接力登場

115年國慶晚會倒數登場！國慶籌備委員會今下午辦記者會，公布系列活動將從板橋、總統府前一路到台東接力登場。大會預計邀請1萬人以上共同觀禮，三軍儀隊、空中分列式、榮耀英雄車隊及雷虎小組輪番亮相；9日晚間國慶晚會率先在板橋暖身，10日晚間再由台東逾1.9萬發焰火壓軸。

慶籌會表示，國慶大會將在總統府前廣場登場，分為「序幕暖場」、「國慶典禮」及「主題表演」3階段，序幕由娜麓灣樂舞劇團揭開，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊接續演出，另有莊敬高職、曉明女中及小島旦團隊帶來街舞、管旗及融合客家音樂、舞蹈與劇場的演出。

國慶典禮上午10時開始，賴清德總統將出席致詞；領唱國歌時，國旗機隊將吊掛長18公尺、寬12公尺巨幅國旗飛越總統府前廣場。三玉國小合唱團與桃山國小也將共同演出國慶禮讚。

主題表演由憲兵揭開序幕，國防部各型機隊進行空中分列式，國立體育大學接續演出，國際賽事選手則搭乘榮耀英雄車隊進場。消防署及空勤總隊將實施空地搜救演練，國家太空中心、海委會、衛福部、警政署及消防署等組成展演車隊；最後由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機編隊，以彩煙衝場為大會畫下句點。

今年國慶也加入防災及全社會防衛韌性元素。內政部規畫由公務機關、警政消防、替代役、村里長、保全、宗教及人民團體等組成5大遊行梯隊，逾2500名防災士參與；預估今年底全國防災士人數將達20萬人。

國慶晚會今年首度移師新北市，10月9日晚間6時在板橋第一運動場舉行，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題。新北市副市長朱惕之表示，場地鄰近台鐵、捷運及高鐵匯流的板橋站，民眾可搭乘大眾運輸快速抵達；晚會並融合台灣多元族群，以及日本、韓國、印尼等不同文化。

晚會共規畫8段演出，卡司包括桑布伊、鄭宜農、黃子軒、江淑娜、HowZ，日本歌手大黑摩季、韓國獨立民謠歌手李瀧及印尼樂團Grrrl Gang等。朱惕之也邀請民眾利用3天國慶連假走訪淡水、三峽、鶯歌及新北美術館等景點。

國慶焰火則於10月10日在台東登場，以「世界的方舟：南島台灣」為主題，在卑南溪出海口南岸施放，台東海濱公園國際地標前並舉辦國慶焰火晚會，從下午一路延續至晚間，結合市集、南島文化、音樂、舞蹈及台東在地特色。

台東縣長饒慶鈴表示，今年預計施放逾1萬9000發焰火，結合24吋大型焰火及多樣造型，約施放30分鐘，施放期間由台北市立交響樂團附設青年管弦樂團演出。焰火也將適度縮短高空施放時間、調整發射角度，以降低聲光及焰火殘屑對周邊環境的影響。

國慶籌備委員會今下午舉行國慶記者會，由主委韓國瑜（右三）主持，新北市副市長朱惕之（右四）、台東縣長饒慶鈴（右二）等人出席。記者張曼蘋／攝影