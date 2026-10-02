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內政部辦國際論壇 盼提升台灣在國際保育領域能見度

中央社／ 台北2日電

內政部今天起一連兩天於台北松山文創園區舉辦「福爾摩沙永續保育國際論壇」，內政部指出，未來將深化台灣與國際在自然保育及棲地維護上的實質合作，期盼透過論壇交流與在地經驗分享，提升台灣在國際保育領域的能見度。

內政部今天發布新聞稿指出，福爾摩沙永續保育國際論壇特別邀請前聯合國助理秘書長崔帕西（SatyaTripathi）跨海視訊連線致詞，並邀集聖克里斯多福及尼維斯、美國、英國、瑞典、希臘、日本、韓國、馬來西亞、帛琉、菲律賓、印尼及新加坡等12國國際專家學者，產官學研、非政府組織（NGO）與企業界聚焦生物多樣性、保護區治理、南島文化及永續觀光展開深度對話。

內政部政務次長董建宏表示，全球北回歸線穿越的20多個國家中，台灣東西寬度不到220公里，卻擁有將近4000公尺的高山落差，串聯海岸、沙洲、濕地、平原、縱谷及高山森林的地景變化，民眾僅需1日車程，即可體驗熱帶至寒帶的生物多樣性，內政部以文化為根、保育為本、觀光為橋的永續鐵三角，推動國家公園治理從單一公園邁向整體生態系守護。

配合舉辦國際論壇，內政部提到，同步推出「福爾摩沙山海之島」特展，今天與明天的2天展期，完整呈現自海洋至高山的垂直生態系、原民與常民共生智慧及10條低碳旅遊遊程，更有多項AI體驗遊戲，歡迎民眾踴躍前往參觀。

內政部

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