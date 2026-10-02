國慶總統府光雕展7日開場 回顧總統直選30周年歷程

總統府2日召開中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》記者會。總統府秘書長潘孟安表示，適逢總統直選30周年，總統府透過國慶光雕，回顧台灣30年來的民主發展歷程，並展望台灣的新未來，邀請國人踴躍參與，透過歷史建築與光雕策展，看見台灣的故事。

潘孟安致詞提到，過去總統府給人的印象，是台灣權力集中的象徵；總統民選後，總統府也經常對外開放，並讓全民共同參與公共空間的開放活動。十年前，文化總會運用文化、影音創作及動畫，推出國慶總統府建築光雕展演，每年均呈現不同主題。

潘孟安說，今年適逢總統直選30周年，在文化總會及策展團隊精心策劃下，將透過國慶光雕，回顧台灣30年來的民主發展歷程，也呈現民主持續進化的軌跡，共同展望台灣的新未來。期盼下一個30年，以及未來更多的30年，讓民主在台灣世世代代永續傳承。

潘孟安表示，歡慶國慶之際，他也代表總統府邀請國人參與一系列國慶活動，晚間並可來到凱道前觀賞定時展演的總統府建築光雕。歡迎大家透過歷史建築與光雕策展，看見濃縮其中的台灣故事，共同感受文化工作團隊的用心創作。

隨後，主辦單位文化總會秘書長李厚慶說明光雕企劃構思及今年推出的11款「民主台灣紀念徽章」；光雕藝術總監陳怡潔則介紹光雕主題理念、主視覺及演出設計，現場並進行兩分鐘光雕模擬投影，呈現部分國慶光雕精彩內容。

「115年國慶總統府建築光雕展演」將於10月7日至10日在凱達格蘭大道登場，晚間7時至9時30分每半小時一場；7日配合點燈儀式，首場改於晚間7時30分開始。

此外，「民主台灣紀念徽章」2日中午12時起，於文總城南空間NO.1扭蛋機上架，國慶光雕展演期間也可於凱達格蘭大道文總攤位體驗扭蛋，歡迎國人踴躍參與，共同歡慶國家的生日。