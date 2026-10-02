賴總統出席長庚醫療創立50周年 笑稱年輕時一度想來應徵

長庚醫療體系今天創立50周年，賴清德總統出席「2026長庚醫學周」活動時盛讚長庚醫院創辦人王永慶的理念對台灣社會影響深遠，長庚更是台灣醫學的標竿，以民眾福祉為念造福社會，賴總統笑著表示，長庚徵才海納百川，不會分哪個大學的醫學院，自己年輕學醫時一度想應徵長庚的工作。

賴清德總統致詞時肯定長庚50年來在醫療服務、醫學研究、人才培育及守護國人健康上的投入，而且一直配合國家政策，響應政府推動「健康台灣」，持續培育醫療人才、改善醫療工作環境，並善用數位科技與人工智慧提升醫療品質與效率，同時推動癌症防治、精準醫療、再生醫療及智慧醫療。

賴總統說，長庚也打造完善的育兒環境，為台灣解決少子化問題，以及幫員工加薪都不落人後，因為面對醫療新時代，除了投資科技，也要投資人才，讓第一線醫療人員有更好的環境發揮專業。

長庚醫療今天創立50周年，長庚醫護人員緬懷長庚創辦人王永慶對社會的貢獻。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天出席長庚醫療創立50周年慶，盛讚長庚更是台灣醫學的標竿，笑著表示年輕時一度想來應徵長庚的工作。記者潘俊宏／攝影