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中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

文／ 臺中市政府經濟發展局 提供

▲「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」首場活動。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供
▲「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」首場活動。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

台中市政府經濟發展局於9月30日結合逢甲大學舉辦「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」首場活動，聚焦淨零轉型、綠色金融及碳管理等議題，前行政院副院長、東吳大學講座教授朱立倫以「從特定工廠到全球市場：打造國際接軌的低碳競爭力」為題，分享產業升級及低碳轉型觀點，並就能源政策指出，核能可作為低碳能源發展的重要選項，主張在安全前提下研議核能延役，以兼顧能源穩定供應與淨零轉型需求。活動現場亦邀請台灣大學經濟學系名譽教授林建甫、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良，以及中部工業園區理事長聯誼會前會長陳永豐進行深入與談。

朱教授指出，台中工具機、精密機械、切削刀具及機械零組件等產業，多數大量使用金屬材料，且位處國際供應鏈的重要環節。面對國際碳管理要求逐步提高，企業除須掌握碳排放資料，更應將減碳與產業升級結合，提前布局低碳轉型，以提升國際市場競爭及拓展海外市場的能力。

林教授進一步解析全球ESG發展及我國綠色金融政策趨勢，說明永續轉型對企業融資、資訊揭露及經營策略的影響；劉主任則說明台灣碳定價政策及碳費等政策工具，協助企業掌握未來可能增加的成本及因應方向。陳前會長則分享產業實務經驗，從企業角度說明淨零轉型及國際市場布局的實務作法。

經發局表示，面對全球供應鏈重組及國際市場對低碳、永續與綠色採購要求日益提升，特定工廠除持續推動合法化外，也須同步強化經營體質及國際市場布局。此次系列講座以「淨零」及「外貿拓銷」為兩大主軸，從產線碳排診斷、溫室氣體盤查、資金配置及成本控管，到國際市場趨勢與綠色採購等面向，協助企業掌握轉型所面臨的機會與挑戰。市府也將持續提供產業輔導及轉型資源，透過政策宣導、專業輔導、產學研合作及產業交流等方式，協助特定工廠從「合法化」進一步邁向「轉型升級」，強化淨零及外貿拓銷能力，接軌國際市場並提升台中製造業整體競爭力。

經發局補充，後續將再辦理3場淨零及外貿拓銷講座、產業輔導說明會，以及為期3天的「產業轉型與智慧應用」課程，並邀請外貿協會培訓中心主任張揚鴻、台灣永續能源研究基金會秘書長郭財吉等專家接力分享，從外貿拓銷、淨零減碳、綠色供應鏈到產業轉型及智慧應用等面向，提供企業多元資訊與實務交流。第二場講座現已開放線上報名，報名網址，歡迎特定工廠業者、工協會及有興趣的企業踴躍參與。

▲前行政院副院長-東吳大學講座教授朱立倫-台灣大學經濟學系名譽教授林建甫-中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良及中部工業園區理事長聯誼會前會長陳永豐進行分享與談。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供
▲前行政院副院長-東吳大學講座教授朱立倫-台灣大學經濟學系名譽教授林建甫-中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良及中部工業園區理事長聯誼會前會長陳永豐進行分享與談。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

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