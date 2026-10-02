中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要
台中市政府經濟發展局於9月30日結合逢甲大學舉辦「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」首場活動，聚焦淨零轉型、綠色金融及碳管理等議題，前行政院副院長、東吳大學講座教授朱立倫以「從特定工廠到全球市場：打造國際接軌的低碳競爭力」為題，分享產業升級及低碳轉型觀點，並就能源政策指出，核能可作為低碳能源發展的重要選項，主張在安全前提下研議核能延役，以兼顧能源穩定供應與淨零轉型需求。活動現場亦邀請台灣大學經濟學系名譽教授林建甫、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良，以及中部工業園區理事長聯誼會前會長陳永豐進行深入與談。
朱教授指出，台中工具機、精密機械、切削刀具及機械零組件等產業，多數大量使用金屬材料，且位處國際供應鏈的重要環節。面對國際碳管理要求逐步提高，企業除須掌握碳排放資料，更應將減碳與產業升級結合，提前布局低碳轉型，以提升國際市場競爭及拓展海外市場的能力。
林教授進一步解析全球ESG發展及我國綠色金融政策趨勢，說明永續轉型對企業融資、資訊揭露及經營策略的影響；劉主任則說明台灣碳定價政策及碳費等政策工具，協助企業掌握未來可能增加的成本及因應方向。陳前會長則分享產業實務經驗，從企業角度說明淨零轉型及國際市場布局的實務作法。
經發局表示，面對全球供應鏈重組及國際市場對低碳、永續與綠色採購要求日益提升，特定工廠除持續推動合法化外，也須同步強化經營體質及國際市場布局。此次系列講座以「淨零」及「外貿拓銷」為兩大主軸，從產線碳排診斷、溫室氣體盤查、資金配置及成本控管，到國際市場趨勢與綠色採購等面向，協助企業掌握轉型所面臨的機會與挑戰。市府也將持續提供產業輔導及轉型資源，透過政策宣導、專業輔導、產學研合作及產業交流等方式，協助特定工廠從「合法化」進一步邁向「轉型升級」，強化淨零及外貿拓銷能力，接軌國際市場並提升台中製造業整體競爭力。
經發局補充，後續將再辦理3場淨零及外貿拓銷講座、產業輔導說明會，以及為期3天的「產業轉型與智慧應用」課程，並邀請外貿協會培訓中心主任張揚鴻、台灣永續能源研究基金會秘書長郭財吉等專家接力分享，從外貿拓銷、淨零減碳、綠色供應鏈到產業轉型及智慧應用等面向，提供企業多元資訊與實務交流。第二場講座現已開放線上報名，報名網址，歡迎特定工廠業者、工協會及有興趣的企業踴躍參與。
（臺中市政府經濟發展局廣告）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。