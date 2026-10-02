黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠具科技供應鏈潛力　搶攻半導體、AI商機

▲黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠 搶攻半導體、AI供應鏈商機。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

AI與半導體浪潮帶動高階設備需求，台中傳統「黑手」多年累積的製造技術，也迎來跨域升級新商機！台中市政府經濟發展局統計，截至今年9月，全市3,531家特定工廠中，金屬製品及機械設備製造業合計達2,684家、占76%；進一步分析產業及產品關聯性，其中756家、占21.41%，具半導體、AI及高階製造設備等科技產業潛在供應鏈關聯性。經發局表示，市府將持續透過「輔導合法、智慧轉型、市場鏈結」三大方向，協助傳統製造業發揮既有技術優勢，朝高附加價值市場升級。

經發局指出，台中特定工廠以製造業為主，其中金屬製品業1,378家、占39.02%，機械設備製造業1,306家、占36.98%，另有塑膠製品業275家及其他產業572家。台中長期發展金屬加工、機械設備、工具機及零組件等產業，形成完整製造聚落，也累積豐富的加工、材料、設備及製程技術，這些既有製造實力正是進一步鏈結AI、半導體及高階設備產業的重要基礎。

「我們不是從零開始做AI，而是把原本熟悉的技術，找到新的應用。」經發局表示，豐原區鉅豐鐵工廠就是傳統製造跨域升級的案例。業者長期深耕機械零組件，原以空油壓接頭、高壓鍛造配管及不鏽鋼管件為主，近年因應AI伺服器及高科技設備需求，運用既有高壓流體傳輸與精密加工技術，逐步延伸至AI伺服器及半導體製程設備所需的冷卻系統管件、快速接頭等高階應用，從原本熟悉的技術基礎開拓新市場。

經發局表示，鉅豐的轉型經驗顯示，傳統製造業切入AI及半導體供應鏈，不一定要從零投入陌生領域，關鍵在於盤點既有技術、設備與製程能力，再對應高科技產業需求進行產品升級。例如精密金屬加工可延伸至半導體設備零組件，流體控制技術可應用於AI伺服器液冷系統，機械加工能力則可朝高階設備組件發展，讓傳統技術透過深化及跨域應用創造新的市場價值。

經發局長張峯源表示，鉅豐的發展正是台中傳統製造業轉型升級的縮影。市長盧秀燕高度重視傳統產業升級，台中多年累積的金屬加工、機械製造及精密零組件實力，也是高科技硬體產業重要的製造基礎。面對AI及半導體產業快速發展，經發局將協助業者從自身最熟悉、最具優勢的製造能力出發，尋找新應用及市場，逐步提升產品技術層次與附加價值，讓傳統「黑手」有機會從製造現場進一步鏈結高階供應鏈。

經發局進一步分析，756家具科技產業潛在供應鏈關聯性的特定工廠中，有26家直接涉及半導體設備、晶圓製程相關零組件；350家深耕自動化、流體技術、傳動控制、機構設計及熱管理等功能型領域，可支援高科技設備的動力傳輸、流體控制、結構支撐及散熱等環節；另有380家具備機械零件、設備組件及精密加工能力，可進一步朝高階設備零組件及精密製造應用發展。經發局指出，這些數據顯示，台中既有製造業與AI、半導體及高階設備產業間，已具備進一步鏈結的技術基礎與發展潛力。

經發局強調，對特定工廠而言，合法化是穩定經營的基礎，技術升級是提升競爭力的關鍵，市場鏈結則是讓轉型成果真正落地的重要一環。未來將持續從「輔導合法、智慧轉型、市場鏈結」三大面向推動產業升級，結合AI應用、智慧製造、產學合作及市場媒合等資源，協助業者從既有製造優勢出發，透過技術精進、產品升級及跨域應用，逐步拓展高科技產業市場，讓台中累積多年的製造實力，在AI與半導體時代找到新的發展機會。

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