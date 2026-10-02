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深耕僑界與公益 世台聯合基金會董事林鋕銘獲海華榮譽獎章

中央社／ 台北2日電

僑務委員會頒發「海華榮譽獎章」給世台聯合基金會（STUF United Fund）董事林鋕銘，肯定他長期投入僑界、公益服務、國際交流及人才培育的貢獻。

僑務委員會委員長徐佳青1日親自頒發「海華榮譽獎章」，徐佳青表示，前幾年烏克蘭剛發生戰事、人民生活險峻，林鋕銘第一時間致電她，詢問該如何捐獻資源援助，由於台灣在烏克蘭未設代表處，而在美國的烏克蘭裔移民約有500萬人，於是建議他聯繫美國的烏克蘭裔組織，藉由不同族裔的移民社群在海外聯繫的管道，建立非官方的緊密情誼。

徐佳青說，在國際現實政治角力下，台灣落實了聯合國憲章最核心的精神，透過這次頒贈儀式，除了肯定世台聯合基金會長年的努力，更感謝全體僑民在海外通力合作。

根據基金會發布的新聞資料，林鋕銘長期關心台灣與海外僑界發展，積極參與公共事務與公益服務，以實際行動連結各界資源、促進交流合作，並為深化台灣與國際社會的連結貢獻心力。此次獲頒獎章，不僅是對其多年投入與付出的肯定，也彰顯僑界及民間力量在促進國際交流與公共服務上的重要價值。

林鋕銘也重視「世代傳承」與年輕人才的培養。他表示，一個組織能夠持續成長，除了累積經驗與資源，更重要的是願意把舞台交給下一代，讓年輕世代有機會承擔責任、拓展視野，並在實際參與中成長。

多年來，林鋕銘支持並鼓勵年輕一代投入國際事務及組織發展，其中包括現任執行長暨僑務委員陳啓耕，以及亞太中心理事長林敬倫。

世台也在一代接一代的傳承中，持續拓展台灣與世界的連結，並透過聯合國及全球公民社會平台，讓更多來自台灣的聲音與行動被國際看見。

現任執行長陳啓耕表示，林鋕銘獲頒獎章，是對其長年貢獻的重要肯定，也讓世台全體夥伴與有榮焉。

世台聯合基金會除了恭賀林鋕銘獲此殊榮，並期待未來持續攜手，讓經驗與精神持續傳承，讓更多年輕世代勇於走向國際、承擔責任，也讓台灣的善意、專業與影響力持續在世界發光。

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