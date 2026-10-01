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機構住民符合長照與身障資格每月補助2萬 業者：兩種資格須分別申請

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
衛福部長照司專門委員王玲玲表示，機構價格涉及各縣市生活水準和物價，無法統一價格標準，因此業者須要備妥相關文件，清楚說明調價理由，才有利地方政府審核。記者沈沛育／攝影
衛福部長照司專門委員王玲玲表示，機構價格涉及各縣市生活水準和物價，無法統一價格標準，因此業者須要備妥相關文件，清楚說明調價理由，才有利地方政府審核。記者沈沛育／攝影

今年住宿式長照機構補助於9月14日起開放申請，長照需要等級第4級以上住民，每人每年最高補助由12萬元提高至18萬元，中度以上身心障礙住民，再加碼5000元補助，若兩種身分都符合，最高可有每月2萬元補助。但業者指出，長照資格由地方衛生局管理，身障資格由社會局管理，必須分別送件，對家屬來說較複雜將持續協助申請。

今天於第七屆國際照顧博覽會的「長照產業現況與結構困境」議題方面，台灣護理之家協會監事周孟賢說，長照、身心障礙補助申請在部分地區分屬不同主管單位，家屬常不太了解申請資格與流程；然而，雖申請流程較複雜，但對具有兩種身份的長者家屬而言，每月至少比原本多了5000元補助仍有幫助，目前將持續向家屬說明申請方式。

台灣護理之家協會理事長謝長佑認為，對於重度失能、失智或家庭已無法提供全天候照顧的長者而言，住宿式照顧並非單純「比較方便」的選擇，而是維持安全與照顧品質的必要安排，現行18萬元補助是否足以保障民眾選擇住宿照顧的權利，仍值得討論，業界將期待主管單位進一步研議將補助提高至24萬元或30萬元。

長照機構收費也是業者關注問題。台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長鄭清雲表示，目前住宿型長照機構收費須報所在地地方主管機關核定，但機構營運成本受到薪資、食材及能源等價格變動影響，若收費無法及時反映成本，可能壓縮機構加薪、留才及改善服務品質的空間。

衛福部長照司專門委員王玲玲表示，長照服務法規定，機構價格須由地方主管機關參考各地物價指數訂定，但並未設置天花板，然而涉及各縣市生活水準和物價，無法統一價格標準，業者須備妥相關文件，清楚說明調價理由，才有利地方政府審核。

台灣護理之家協會監事周孟賢說，住民補助新制9月14日上路，部分規範與申請流程仍需與各地方政府溝通確認。記者沈沛育／攝影
台灣護理之家協會監事周孟賢說，住民補助新制9月14日上路，部分規範與申請流程仍需與各地方政府溝通確認。記者沈沛育／攝影

長照 補助 身障

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