精進化學物質管理 卓揆核定10億PFAS計畫

行政院長卓榮泰今天主持國家化學物質管理會報會議時指出，政院已核定「全氟及多氟烷基物質（PFAS）跨部會治理整合推動計畫」，共投入10.18億元，藉跨部會行動計畫及跨域治理，接軌國際趨勢。

國家化學物質管理會報今日重點包括全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫執行成果、毒化災訓練中心及跨部會合作推動訓練。

卓榮泰指出，行政院2024年10月核定「全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫」，目前國際間，PFAS管理逐步由單一物質管理朝向群組管理、用途限制及治理方式發展，政府將持續推動跨部會行動計畫及跨域治理以接軌國際趨勢，並修訂相關法規，也請各部會持續檢視執行情形，並參考監測結果與實際推動情形，滾動調整管理措施，加強各項工作銜接。

卓榮泰說，PFAS管理工作涉及多部會權責，且需持續投入檢測、研究及替代等工作，行政院6月已核定「PFAS跨部會治理整合推動計畫」，經費共10.18億元，盼持續強化法規管理及各領域監測，並加速發展替代方案及產業溝通等工作，各部會須依既定分工及計畫期程穩健推動，並視國際趨勢及國內執行情形，滾動檢討相關措施。

環境部會中報告「毒化災訓練中心及跨部會合作推動訓練」，並展示如何導入科技無人載具（機器犬）進行救災，模擬當廠房發生化學物質洩漏，現場狀況不明時，為確保搶救人員安全，指揮中心決議優先部署「偵檢機器犬」前往目標區，同步回傳即時影像與數據。

卓榮泰強調，為精進救災時效、提升人員安全保障，導入科技救災刻不容緩，請各部會借鏡國際，擴大引進無人載具等裝備投入救災，以科技取代人力涉險，並輔導國內廠商研發適合台灣使用的救災器具設備。

他也說，政府正推動北、中、南三區毒化災訓練中心建置，請環境部綜整各界意見，善用現有機制及資源，並請教育部等相關部會共同協力，強化救災人員訓練與保障、培訓專業人才等，尋求完整方案，構築最堅實有效的化學安全防護網。