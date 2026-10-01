「鏟子超人」也來了！2500名防災士國慶上街 無人機、警犬隊亮相

雙十國慶將至，內政部今年集結不同領域的中央、地方及民間團體防災士組成遊行梯隊，共分5大梯隊，將有逾2500名防災士參與國慶遊，其中也邀曾投入花蓮馬太鞍溪災情的備役替代役，以「鏟子超人」身分加入梯隊。此外，警政署及消防署於展演階段分別規畫警用無人機、維安特勤與各式車輛裝備及警犬隊隨行。

內政部長劉世芳表示，國慶是全民共同慶祝國家生日的重要時刻，近年來積極推動防災士培訓，預計今年底全國防災士人數將達20萬人。

劉世芳指出，今年國慶大會規畫全社會防衛韌性遊行梯隊展演，集結公務機關、警政消防、替代役、村里長、保全、宗教團體及人民團體等組成5大遊行梯隊、逾2500名防災，將平時累積的防災能量匯聚於該場盛會，讓國人看見台灣面對各項挑戰時，從中央到地方、從公部門到民間社會共同投入防災整備的決心。

內政部說明，今年國慶大會集結不同領域的中央、地方及民間團體防災士組成遊行梯隊，共分為5大梯隊，第1梯隊由五院等中央機關、中央警察大學及台灣警察專科學校等公務機關代表組成「公務機關代表梯隊」；第2梯隊由現役及備役替代役男組成的「替代役梯隊」。

第3梯隊由村里長與里幹事、民防義警、保全、義消、公寓大廈及山域管理人員組成的「民間團體梯隊」；第4梯隊由宗教團體組成的「宗教團體梯隊」；以及第5梯隊由獅子會、扶輪社、青商會、同濟會等人民團體組成的「人民團體梯隊」。

內政部指出，此次國慶遊行隊伍裝扮配備豐富多元，如替代役梯隊身著高機能、高識別度的「新式制服」亮相，並邀請曾投入花蓮馬太鞍溪災情的備役替代役，以「鏟子超人」身分加入梯隊，目前已逾5萬3799名替代役取得防災士證照。

內政部表示，警政署及消防署於展演階段分別規畫警用無人機、維安特勤與各式車輛裝備及警犬隊隨行，並由原民特搜隊、搜救犬及救災人員共同參與，展現警消科技應用與災害應變量能；另於遊行階段邀集警專學生及義警、義消、民防、保全人員組成遊行梯隊，展現全民共同守護家園的韌性與決心。