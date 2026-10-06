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新店央北重劃區進入成熟期　「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅受矚目

撰文／ 詹宜芬

隨著大台北房市發展逐漸由核心區向外延伸，兼具生活環境、交通便利與產業人口支撐的新店，近年已成為雙北自住市場的重要熱區。其中，位於新店核心的央北重劃區，在大型建設、品牌建商進駐與生活機能逐步到位帶動下，近年房價表現穩定，也被視為新店下一階段住宅價值的重要代表區域。

市場觀察指出，央北重劃區面積約39.8公頃，近七年間開發速度迅速，多家一線建商陸續推案，區域街廓新穎、住宅密度相對均衡，加上鄰近十四張重劃區與十四張捷運聯開案未來發展題材，讓整體新店溪沿岸生活圈持續受到市場看好，尤其十四張地區未來結合捷運環狀線、安坑輕軌與大型聯開開發，市場普遍認為，隨著建設逐步到位，將進一步擴大新店整體生活圈發展能量，也讓央北重劃區具備「已成熟機能」與「未來增值題材」雙重優勢。

央北重劃區發展迅速，加上鄰近十四張重劃區，未來極具增值性。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供
央北重劃區發展迅速，加上鄰近十四張重劃區，未來極具增值性。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供

除了區域發展受到關注，新店本身長年具備山水環境優勢，擁有碧潭、新店溪等自然景觀，加上捷運新店線串聯北市核心，吸引不少科技業與雙北自住客移居，形成房價相對穩定、抗跌性較高的住宅市場特性。

在區域邁向成熟之際，位於央北的小碧潭生活圈新案「江陵天銘」，則以回歸建築安全本質的產品定位，引發市場討論。「江陵天銘」基地約932坪，規劃地上19層、地下4層，共108戶住家，距離捷運小碧潭站約450公尺，屬步行可達距離，可直接串聯中央路成熟商圈，並鄰近學區與IKEA生活圈，具備完整生活機能。

「江陵天銘」步行約450公尺即可抵達捷運小碧潭站，生活機能佳。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供
「江陵天銘」步行約450公尺即可抵達捷運小碧潭站，生活機能佳。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供

不同於市場上強調外觀豪華、公設包裝的產品策略，江陵建設此次選擇將成本優先投入建築結構與耐震規格，希望建立「安全價值高於表面裝飾」的品牌形象。

結構規劃上，「江陵天銘」採區域少見的純鋼骨（SC）結構。相較目前央北多數建案採RC（鋼筋混凝土）或部分SRC（鋼骨鋼筋混凝土），純鋼骨結構因具備更高韌性與耐震優勢，施工與成本門檻也相對更高，因此在住宅市場更為稀缺。

此外，本案耐震係數設定達0.32G，高於現行法規0.235G標準，並導入新日鐵制震器，透過制震系統降低地震搖晃幅度，提升整體居住安全。業者表示，這些投入雖然不像外觀設計能立即被看見，卻是住宅真正影響長期居住品質的重要基礎。

「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅，高居住品質，在住宅市場少見。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供
「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅，高居住品質，在住宅市場少見。 圖／海鉅開發股份有限公司 提供

值得一提的是，江陵建設長期深耕新店，在地發展逾40年，此次推出的「江陵天銘」，亦為品牌首度切入中小坪數產品，該案規劃32至46坪、3至4房，鎖定主流家庭客層。此舉也被視為品牌從過往大坪數路線，正式轉向兼顧機能、安全與市場主流需求的重要轉型。

隨著央北重劃區進入機能成熟期，市場競爭也從過去單純比拼地段與價格，逐漸轉向產品本質與安全規格，在地震議題與居住安全意識升溫下，具備高耐震標準與特殊結構規劃的住宅產品，未來有望成為自住市場的重要選擇方向。

圖／海鉅開發股份有限公司 提供
圖／海鉅開發股份有限公司 提供

【江陵天銘 個案資訊】
產品規劃｜32-46坪3-4 房
預約專線｜02 2218 9988
預約鑑賞｜https://go.hiyes.tw/9p3ull
建築代銷｜海悅機構－海鉅開發股份有限公司

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