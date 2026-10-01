中市10月徵才30場接力登場　200家次企業釋逾7,000職缺

圖／台中市政府勞工局 提供

台中市政府「富市台中 就業成功」10月系列徵才即將登場！勞工局邀集興立富、垚鋐系統科技、青松公司等200家次企業，辦理30場徵才活動，提供逾7,000個職缺；適逢重陽節，也特別規劃3場樂齡就業聯合徵才，提供中高齡及高齡求職者更多就業選擇，歡迎有求職、轉職需求的市民把握機會。

圖／台中市政府勞工局 提供

勞工局表示，市府持續結合中央資源推動台中市地方產業創新研發推動計畫，鼓勵中小企業將創新構想轉化為產品及服務，研發主題聚焦AI、減碳、無人載具等前瞻應用，帶動企業拓展市場人才需求。隨著半導體與AI產業動能持續發展，勞工局也積極開發相關產業職缺，協助企業與求職者媒合。

勞工局指出，因應台灣邁入超高齡社會，市長盧秀燕重視中高齡及高齡者就業，持續透過跨局處合作打造高齡友善城市。銀髮據點第一線服務發現，高齡求職者常有職涯選擇、3C科技應用、面試技巧、職場適應及溝通等需求，因此開辦多元課程邀請專家分享實務經驗，協助銀髮人才重新接軌職場。

圖／台中市政府勞工局 提供

勞工局進一步說明，10月系列徵才邀集多元產業參與，其中西班牙賽麗石代理商「興立富」開出月薪最高8萬元的丈量工務專員職缺；精密機械與自動化專用設備製造商「垚鋐系統科技」專案現場經理月薪最高7萬2,000元；長期照顧服務企業「青松公司」則提供月薪最高6萬7,325元的住宿式護理人員職缺，提供求職者多元選擇。

圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處說明，今年度最大場「富市台中 就業成功」台中世貿就業博覽會，將於10月3日在台中世界貿易中心二館登場，集結92家現場設攤廠商及9家代收履歷廠商，釋出逾4,800個職缺，最高月薪達8萬元，歡迎求職民眾把握面試機會。

此外，搭配重陽節，10月特別規劃3場樂齡就業聯合徵才，分別為10月15日上午9時30分於台中市銀髮人才服務據點辦理「東區樂齡聯合徵才」、10月16日上午9時30分於大肚區公所辦理「海線樂齡聯合徵才」，以及10月21日上午10時於陽明市政大樓1樓大廳辦理「山線樂齡聯合徵才」。參加求職者可獲得1份精美小禮物，數量有限、送完為止。

就服處指出，市府也規劃3場小型聯合徵才，分別為10月16日下午1時30分在新社區公所3樓禮堂辦理「山城地區聯合徵才」、10月21日上午10時在經濟部產業園區管理局台中分局3樓訓練教室辦理「台中港科技產業園區聯合徵才」，以及10月22日下午1時在泉源里等四里多功能活動中心辦理「東區全聯複合式商場聯合徵才」。更多徵才活動資訊可至台中市就業服務處官網查詢，或電洽04-22289111轉36100。(臺中市政府勞工局廣告 115年就業安定基金補助)

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