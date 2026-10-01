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中秋疏運塞爆 葉匡時批交通部螺絲鬆了不可原諒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
交通部前部長葉匡時。聯合報系資料照
交通部前部長葉匡時。聯合報系資料照

交通部前部長葉匡時今天表示，交通部事務繁瑣，只要一不小心，螺絲就會鬆了。中秋連假四天早預期會有人潮與交通阻塞，第一天已發生壅塞，收假第四天居然還是一樣發生，他覺得不可原諒。

葉匡時在國民黨新網路單元「主委戰情室」指出，行政團隊從部長層次，對於螺絲鎖緊這件事情，可能沒那麼著力。連假四天早就預期會有人潮，會有交通阻塞問題，必須事先做很多模擬，也要做很多配套措施，如果有做的話，應該不至於那麼糟糕。

葉匡時表示，以前只要有連續假期，一定會針對高速公路，特別是往宜蘭的國道五號，研究如何讓車速快一點、如何分流、用遊覽車讓大家少開車；高鐵過去經驗也已預期一定會有問題，事先做很多宣導，鼓勵民眾盡可能分流，不要都在擁擠的尖峰時段搭車，至少這次他沒看到這種宣導。

葉匡時說，如果只是第一天這樣就算了，預期第四天收假時，還會有類似狀況，這時候要提出很多分流政策，例如明知哪些時間是尖峰，離峰時間能不能降價，鼓勵大家搭離峰的車；除了高鐵，台鐵、長途巴士都要互相配合，想辦法引流。

葉匡時指出，以前連續假期前一晚，高速公路全程免費，鼓勵大家早一點使用，不要總是在尖峰時間；高鐵、台鐵也都可有類似政策，為什麼不去做這些政策工具。

對於交通部長陳世凱表示要高鐵好好檢討，葉匡時說，交通不是單純高鐵的問題，還有台鐵、高速公路、長途巴士，要整體運作，不是把責任推給高鐵就結束了，高鐵董事長史哲到現在為止，也沒看到出面。

葉匡時表示，立法院應請交通部長及高鐵董事長專案報告，專案檢討，好好檢討未來怎麼解決，怎麼處理；不只是連續假期，現在高鐵周末都已經過度擁擠，是要增加班次還是有其他方法，作為交通主管，要去解決人民的痛苦。

葉匡時 交通部 高速公路

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