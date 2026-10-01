副總統：政府做後盾 建構具同理心及社會韌性照顧體系

副總統蕭美琴今天出席台北國際照顧博覽會時表示，政府會做大家後盾，如何將經濟成長果實轉化成對人民更妥善的照顧，建構具有高度同理心及社會韌性的照顧體系，是最堅定不移的目標。

蕭副總統今天出席於台北南港展覽館舉辦的「第7屆台北國際照顧博覽會（Cares Expo Taipei 2026）開幕典禮暨城市照顧典範獎頒獎」，並在致詞結束後，與民進黨立委沈伯洋、王正旭、林月琴等人參觀展覽。

蕭副總統致詞時表示，台灣去年正式跨越超高齡社會門檻，她過去在基層走動時，常聽到偏鄉的長輩對於就醫或各種活動，在距離及時間上都面臨資源落差，而且在日常起居或與親友互動，也碰到許多挑戰跟困難。

蕭副總統指出，她也聽到年輕世代的夥伴們，常夾在上一代跟下一代之間的照顧問題，很多夥伴對於這個課題充滿焦慮，但大家今天聚在這裡，就是要把焦慮變成可以克服的挑戰，「healthy and strong就是我們的目標」。

蕭副總統說，照顧不該是一個人孤軍奮戰，或者是單一家庭的沉重負擔，而是國家、社會必須共同承擔的責任，關於這個痛點，總統賴清德及執政團隊一直放在心上。

蕭副總統表示，政府努力讓台灣高科技產業及實力被世界看見的過程中，如何將經濟成長果實，轉化成為對人民更妥善的照顧，建構一個具有更高度同理心以及社會韌性的照顧體系，始終是最核心也堅定不移的目標。

蕭副總統指出，政府責任就是做大家後盾，建立充滿溫度的社會防護網，因此政府持續挹注資源，接下來的長照3.0政策也將擴充預算，以最務實態度推動，將醫療、社福以及長照資源深入連結和跨域整合。

蕭副總統表示，從最前端的健康照顧，一路到人生最後的安寧善終，希望每個人在生命不同階段，能夠獲得更妥善的照顧，這也是賴總統推動「健康台灣」最核心的願景。

蕭副總統說，真正健康的台灣，不只是在生病的時候獲得良好的醫療照顧，而是把預防跟健康的關口往前，透過預防醫學、慢性病管理以及高齡生活的支持，讓民眾不只是延長生命長度，更要增加健康的生活長度，一定要讓大家不只是活得久，而是要活得好、活得有品質、活得有尊嚴。

蕭副總統指出，今年的博覽會以「照顧力全面升級」為主軸，可說是切中問題核心重點。台灣引以為傲的優勢為智慧科技，而科技最有價值的應用，就是帶來人性溫暖以及人類進步，透過智慧科技輔助與導入，能大幅減輕第一線基層照顧人員負擔，更精準提升長輩的日常照顧品質。

蕭副總統說，今年首創的城市照顧典範獎是一個絕佳的跨界交流平台，透過跨縣市經驗分享以及標竿學習，把各地最在地、最有感的創新策略展現出來，這也是台灣社會互助共好最珍貴的特質，也是全社會韌性的實踐。

此外，蕭副總統在社群平台發布與民進黨台北市長參選人沈伯洋一起上重訓課影片，引來前總統蔡英文留言說「你不跟我去爬山，原來是跟沈伯洋去健身房」。

蕭副總統會前媒體詢問時提到，爬山是很健康的運動，有跟蔡英文爬過2次山，但因為太忙了，希望以後還有機會。