快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

拚穩定供應 進口大豆沙拉油免貨品關稅至明年3月底

中央社／ 台北1日電

受中聯油脂公司停工影響，為穩定供應大豆沙拉油及飼料用豆粉、豆粕，行政院核定自10月1日起，機動調降大豆沙拉油及飼料用豆粉豆粕與貨品關稅稅率至免稅，為期6個月至明年3月底，以平衡供需。

行政院副院長鄭麗君日前主持穩定物價小組會議，拍板將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，包含一，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；二，免徵小麥進口關稅，以及奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；三，汽油貨物稅每公升調降新台幣3.415元、柴油貨物稅每公升調降1.995元，以及水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半、液化石油氣貨物稅減半。

行政院會今天通過財政部報告「穩定物價大宗物資延長降稅等措施」，財政部指出，因近期受中聯油脂公司停工影響，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粉與豆粕供應減少，影響民生經濟，且依據產業主管機關經濟部與農業部認定，兩者皆屬大宗物資範疇，因此依關稅法第71條規定陳報行政院核定並公告，自10月1日起機動調降該2項貨品關稅稅率至免稅，為期6個月至明年3月底。

根據財政部資料，現行大豆沙拉油稅率為5%、飼料用豆粉與豆粕為3%，稅率降為免稅並為期半年，合計稅損約新台幣3351萬元。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，大豆沙拉油為食品加工業重要原料，豆粕是飼料產業重要蛋白質原料，此次皆受到中聯油脂事件影響導致國內供需缺口尚未補足、市場價格明顯波動，因此納入降稅範圍，藉以降低成本平衡供需。

大豆 關稅 貨物稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院拍板原物料減稅延長 中聯停工 大豆油、豆粕也免稅六個月

大宗物資降稅再延半年

債券ETF免證交稅延長十年 政院1日拍板！將列優先法案拚年底前完成修法

柴油車減稅延長 拚無縫接軌

相關新聞

海巡巡護七號遠航60日返回高雄港 第三梯護漁巡護九號接手出港

海巡署艦隊分署旗下遠洋巡護船「巡護七號」自今年8月3日啟航，歷經近2個月海上航程，完成北太平洋及中西太平洋海域巡護任務，並於今（1）日順利返港。本航次期間「巡護七號」共計登檢及慰問我國籍漁船13艘。

「5片牛肉和1組SKII」行賄案纏訟12年逆轉 王令麟無罪

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

健康幣成本需醫療機構先吸收 陳菁徽：恐成健康「避」

衛福部國健署「健康幣」政策今正式上路，國民黨立委陳菁徽指出，此項政策沒有編預算，錢要先請醫療機構吸收成本，再透過健保獎勵機制回饋，恐成醫療機構健康「避」。

川普要科技巨頭簽「AI憲法」 一圖看測試時AI如何使壞

美國總統川普9月29日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署1份號稱「AI憲法」（正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」）的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就AI議題與中國大陸合作。

歷史上的今天／1961年天主教聖體花車大遊行 5千人參加

1961年10月1日，台北市天主教徒在當日下午4時舉行「聖體花車大遊行」，有五千多名教徒參加，全程歷一個多小時。遊行行列自長泰街天主教堂出發，途經東園街、西園街、汕頭街、到興寧街天主教堂止，由教廷公使高理耀（Giuseppe Caprio）主持，花車隊伍由靜修女中樂隊引導，行列中有耶穌釘在十字架上的化裝花車，教徒沿途歌唱聖詩，氣氛熱烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。