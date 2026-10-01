拚穩定供應 進口大豆沙拉油免貨品關稅至明年3月底

受中聯油脂公司停工影響，為穩定供應大豆沙拉油及飼料用豆粉、豆粕，行政院核定自10月1日起，機動調降大豆沙拉油及飼料用豆粉豆粕與貨品關稅稅率至免稅，為期6個月至明年3月底，以平衡供需。

行政院副院長鄭麗君日前主持穩定物價小組會議，拍板將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，包含一，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；二，免徵小麥進口關稅，以及奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；三，汽油貨物稅每公升調降新台幣3.415元、柴油貨物稅每公升調降1.995元，以及水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半、液化石油氣貨物稅減半。

行政院會今天通過財政部報告「穩定物價大宗物資延長降稅等措施」，財政部指出，因近期受中聯油脂公司停工影響，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粉與豆粕供應減少，影響民生經濟，且依據產業主管機關經濟部與農業部認定，兩者皆屬大宗物資範疇，因此依關稅法第71條規定陳報行政院核定並公告，自10月1日起機動調降該2項貨品關稅稅率至免稅，為期6個月至明年3月底。

根據財政部資料，現行大豆沙拉油稅率為5%、飼料用豆粉與豆粕為3%，稅率降為免稅並為期半年，合計稅損約新台幣3351萬元。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，大豆沙拉油為食品加工業重要原料，豆粕是飼料產業重要蛋白質原料，此次皆受到中聯油脂事件影響導致國內供需缺口尚未補足、市場價格明顯波動，因此納入降稅範圍，藉以降低成本平衡供需。