總統直選30周年！國慶光雕7日登場 文總11款紀念徽章2日開搶

國慶日即將到來，文化總會1日公布總統府建築光雕展演主視覺，以「民主的台灣，世界的心跳」為題，從台味路上觀察學、百工百業的台灣國家隊，到1980年代以來的民主運動，看見自由如何逐步走入生活，形塑今日多元開放的台灣。

文總自2017年起在國慶期間舉辦總統府建築光雕展演，今年邁入第10年。更恰逢總統直選30年，呼應本次光雕主題，文總特別推出11款「民主台灣紀念徽章」，紀念過去一代又一代的民主運動，也珍惜今日得來不易的自由。

由總統府指導、文化總會主辦的「2026國慶總統府建築光雕展演」將於10月7日至10日在凱達格蘭大道登場，展演時間從晚上七點至九點半，每半小時一場，10月7日配合點燈儀式改至七點半開始。

「民主台灣紀念徽章」則於2日中午12點開始，在文總城南空間NO.1扭蛋機上架，國慶光雕展演期間，也可於凱達格蘭大道上的文總攤位扭蛋，首波數量有限，後續將陸續追加。

文化總會秘書長李厚慶說，國慶光雕將從市場的茄芷袋、老房子的鐵窗花和辦桌粉紅圓桌等貼近日常的台味美學出發，走向與世界同頻搏動的數位心臟，以及百花齊放的Team Taiwan國家隊，讓總統府化身盛裝集體記憶的巨型發光體，透過光影串起台灣的民主歷程。

李厚慶補充，今年國慶光雕主視覺由前台灣當代文化實驗場設計師邱璽民操刀，設計中藏有許多代表台灣民主關鍵時刻的圖樣，包含1996年首次總統直選的選票、常見於街頭抗爭的民主戰車、傳遞多元平權的彩虹旗，以及象徵學運精神的野百合與太陽花等。

此外，呼應本次光雕主題，文總特別邀請邱璽民與多位年輕設計師共同繪製「民主台灣紀念徽章」，以台灣重要民主事件為創作元素，共推出11款圖樣，包含1947年二二八事件、1979年美麗島事件、1987年解除戒嚴、1992年廢除刑法一百條與1996年首次總統直選等。

設計師分享，繪製徽章的過程非常有趣且充滿收穫，團隊透過資料整理，複習已知的歷史事件，也重新認識模糊的過去，進而啟發現今台灣價值的思考，從一枚枚徽章回望土地，像一堂充實的民主補課。