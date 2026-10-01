快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：生醫產值達8301億 國發基金擬10年投入百億

中央社／ 台北1日電

總統賴清德今天表示，去年台灣生醫產業營業額已達新台幣8301億元，多項國產新藥與創新醫材取得國際認證；政府也加碼資源支持，國發基金今年通過「投資台灣生醫產業實施方案」，以10年為期匡列100億元，協助企業從研發走向產品化、商業化。

賴總統今天接見「115年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，今年獲獎單位涵蓋創新藥品、生物製劑、再生醫療、精準醫療及農業生技等領域，展現台灣生醫產業多元發展成果。

賴總統指出，在產官學研共同努力下，去年台灣生醫產業營業額已達8301億元，更有多項國產新藥與創新醫材取得國際認證，逐步走向全球市場。

他表示，隨著全球供應鏈重組，以及近年關稅帶來的經貿秩序變化，生醫產業正面臨新挑戰，現在正是台灣強化自身實力、提升產業韌性的重要時刻；政府會持續從政策法規、技術及資金等面向，做產業最堅強的後盾。

賴總統說，今年再生醫療雙法已經上路，政府透過專法強化安全及品質管理，也加速研發成果的臨床應用；「全民健康保險資料管理條例」施行，也讓全民健保資料在保障隱私前提下，有更明確的運用規範。

此外，政府持續整合人工智慧（AI）、半導體、大數據與生醫產業，發揮台灣既有科技優勢，帶動智慧醫療、精準醫療及新世代醫療科技發展。

在資源支持方面，賴總統指出，國發基金管理會今年8月已通過「投資台灣生醫產業實施方案」，以10年為期、匡列100億元，支持生醫產業發展，協助企業從研發一路走向產品化、商業化。

賴總統說，「我是醫師出身」，對他而言，生醫產業最重要的價值，就是讓更多技術、產品真正回應醫療現場需求，帶給國人更好的醫療及健康生活。

他期待，進一步把這些成果轉化為國際競爭力，讓台灣在全球生醫產業發展中「走得更穩、也走得更遠」，並盼產業持續創新，與政府攜手推動台灣生醫產業發展。

國發基金 百億 賴總統

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北生技獎深耕生醫創新 AI 篩檢、基因定序、新藥、智慧醫材接軌全球

生技論壇7日登場 陳重成：將生技創新變商業成果

致敬教師 賴總統：AI人才方舟計畫 投入117億

十大傑出青年出爐 蕭副總統：青年韌性是台灣力量

相關新聞

健康幣成本需醫療機構先吸收 陳菁徽：恐成健康「避」

衛福部國健署「健康幣」政策今正式上路，國民黨立委陳菁徽指出，此項政策沒有編預算，錢要先請醫療機構吸收成本，再透過健保獎勵機制回饋，恐成醫療機構健康「避」。

川普要科技巨頭簽「AI憲法」 一圖看測試時AI如何使壞

美國總統川普9月29日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署1份號稱「AI憲法」（正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」）的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就AI議題與中國大陸合作。

歷史上的今天／1961年天主教聖體花車大遊行 5千人參加

1961年10月1日，台北市天主教徒在當日下午4時舉行「聖體花車大遊行」，有五千多名教徒參加，全程歷一個多小時。遊行行列自長泰街天主教堂出發，途經東園街、西園街、汕頭街、到興寧街天主教堂止，由教廷公使高理耀（Giuseppe Caprio）主持，花車隊伍由靜修女中樂隊引導，行列中有耶穌釘在十字架上的化裝花車，教徒沿途歌唱聖詩，氣氛熱烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。