賴總統：生醫產值達8301億 國發基金擬10年投入百億

總統賴清德今天表示，去年台灣生醫產業營業額已達新台幣8301億元，多項國產新藥與創新醫材取得國際認證；政府也加碼資源支持，國發基金今年通過「投資台灣生醫產業實施方案」，以10年為期匡列100億元，協助企業從研發走向產品化、商業化。

賴總統今天接見「115年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，今年獲獎單位涵蓋創新藥品、生物製劑、再生醫療、精準醫療及農業生技等領域，展現台灣生醫產業多元發展成果。

賴總統指出，在產官學研共同努力下，去年台灣生醫產業營業額已達8301億元，更有多項國產新藥與創新醫材取得國際認證，逐步走向全球市場。

他表示，隨著全球供應鏈重組，以及近年關稅帶來的經貿秩序變化，生醫產業正面臨新挑戰，現在正是台灣強化自身實力、提升產業韌性的重要時刻；政府會持續從政策法規、技術及資金等面向，做產業最堅強的後盾。

賴總統說，今年再生醫療雙法已經上路，政府透過專法強化安全及品質管理，也加速研發成果的臨床應用；「全民健康保險資料管理條例」施行，也讓全民健保資料在保障隱私前提下，有更明確的運用規範。

此外，政府持續整合人工智慧（AI）、半導體、大數據與生醫產業，發揮台灣既有科技優勢，帶動智慧醫療、精準醫療及新世代醫療科技發展。

在資源支持方面，賴總統指出，國發基金管理會今年8月已通過「投資台灣生醫產業實施方案」，以10年為期、匡列100億元，支持生醫產業發展，協助企業從研發一路走向產品化、商業化。

賴總統說，「我是醫師出身」，對他而言，生醫產業最重要的價值，就是讓更多技術、產品真正回應醫療現場需求，帶給國人更好的醫療及健康生活。

他期待，進一步把這些成果轉化為國際競爭力，讓台灣在全球生醫產業發展中「走得更穩、也走得更遠」，並盼產業持續創新，與政府攜手推動台灣生醫產業發展。