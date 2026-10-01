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健康幣成本需醫療機構先吸收 陳菁徽：恐成健康「避」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照

衛福部國健署「健康幣」政策今正式上路，國民黨立委陳菁徽指出，此項政策沒有編預算，錢要先請醫療機構吸收成本，再透過健保獎勵機制回饋，恐成醫療機構健康「避」。

陳菁徽表示，衛福部至今沒有交代清楚，沒有編列健康幣的預算，錢究竟要從哪裡來？根據目前醫療機構意見徵詢會議的討論資料，衛福部正研議將醫療機構吸收的折抵金額及推廣成效，以加權方式納入「全民健保品質保證保留款」績效指標，讓機構獲得補償。

陳菁徽說明，先請醫療機構吸收成本，再透過健保獎勵機制給予回饋，但補償怎麼算？何時給？能補多少？如果沒有新增財源，是否排擠原有的分配？再者，「全民健保品質保證保留款」已有制度與目的，為了推動健康幣，把機構吸收折抵的金額納入評分，這筆補助款究竟是在獎勵醫療品質，還是補貼另一項政策的成本？

陳菁徽說，大型醫院或許有能力吸收折抵、投入系統與人力，中小型機構卻未必承受得起。如果財力越雄厚、吸收越多，就越有機會獲得獎勵，會不會讓資源進一步向大醫院集中？至於無力參與的機構，是否會因系統留下的參與紀錄，在未來的獎勵評分、補助或試辦計畫排序上受到不利影響，或受不合理的差別待遇？衛福部沒說清楚所有問題前，就是「強制配合」。

陳菁徽表示，健康幣政策是借鏡新加坡，但新加坡早在2001年就成立保健促進局（HPB），逐步建立完整的執行體系。推動預防保健，需要的是持續性的公共投入、清楚的財務責任，以及完整的執行配套。何況，台灣偏鄉民眾連交通、篩檢服務與數位工具的使用，都面臨障礙，但新加坡是100%都市化發展的城市島國。

陳菁徽指出，此類健康獎勵政策也擴大健康差距，偏鄉與高風險族群是否有加碼誘因？不會操作手機的長輩，能否透過政策的設計降低數位落差？這些問題，衛福部至今沒設計出合理方案。

陳菁徽表示，政府推動健康幣，不應把成本轉嫁給醫療機構，更不能忽略偏鄉與醫療資源不足地區的需求。別讓健康幣，變成醫療機構避之唯恐不及的健康「避」；更別讓原本就難以取得醫療資源的民眾，面前又多了一道難以跨越的健康「壁」。

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