「不只是照顧，而是讓他有選擇」花蓮黎明50年 陪身障者走出自己的路

「這50年走來，我們做的事情看起來都很平凡，可能是照顧一位身障者的吃喝拉撒睡，這些工作很多時候不容易被看見，卻是長期陪伴很重要的力量來源。」財團法人台灣基督教花蓮黎明機構執行長梁桂花談起橫跨半世紀的歷程，沒有太多錦上添花，僅如述說日常般平實且淡然。

而這些每天都在發生、卻很少被看見的日常，被「蔡萬才台灣貢獻獎」看見了。他們看見在黎明機構裡，身心障礙者如何透過完善機制，從生活照顧中學會自立，成為有能力、有選擇，甚至能進一步為社會貢獻的人。

梁桂花說，這份榮譽「不只是對我們機構的肯定，更是對這50年來所有陪伴身心障礙者的同工、家庭以及社會支援者們的肯定。」

成立花蓮唯一立案庇護工場，支持身障者就業、自立，邁向更好的生活。 圖／台灣基督教花蓮黎明機構提供

一個「選擇」 可能成就人生轉捩點

從早期主日學教室開始的啟智中心，到後來的日間服務、生活照顧、技能培訓與就業支持，黎明機構這一個個環節的設計，其來有自。

梁桂花說，身心障礙者往往容易被貼上「弱勢」、「需要被照顧」的標籤，因此，讓他開始擁有選擇，是重要的一步。

過往，生活照顧可能是「今天要準備什麼晚餐給他們，或什麼事先幫你安排好」；但若能開始讓他們做選擇，如「今天不要吃便當，今天想吃牛排，今天想自己煮麵」，對一個長期被安排生活的人來說，可能就是第一次真正決定「我要什麼」。

每一個看似微小的選擇，都可能讓生命開始不同，也能讓他們慢慢理解：自己可以為自己的人生負責。

黎明社區服務中心裡，社區居住自立的開始先學會照顧自己的生活日常。 圖／台灣基督教花蓮黎明機構提供

好好睡覺 也是一種成長

這樣的轉變，也發生在黎明喜樂園。

梁桂花回憶，黎明曾遇過一名夜間幾乎無法入睡的服務對象，「他會尖叫、吼叫，常讓整個樓層的人被驚醒，甚至因此反覆急性期住院。他的父母最擔心的，是有一天沒有任何機構能接住他。」

但到了黎明喜樂園，團隊沒有選擇用約束方式讓他安靜下來，而是試著理解他需要什麼。他可以自由推著餐車、帶著安撫物，在長廊裡一圈一圈地走，走到自己願意停下來，再回房間睡覺。

如今，他已能在晚上11、12點前入睡。這在他人眼中或許微不足道，但在黎明眼裡，卻是一個生命正在往前走的證明。

土地、雞蛋與「我也可以工作」

同時間，黎明透過「綠自然照顧」，讓服務對象在土地與日常中學習。孩子們能親手摸土、拔草、澆水、採收，認識番茄、芭樂、香蕉從哪裡長出來，而不是坐在教室裡透過圖卡認識。

梁桂花憶起一名曾有嚴重潔癖的孩子，從排斥到願意擦拭雞蛋。這看似只是個簡單工作，對他卻是一項全新的自我挑戰。又因擦雞蛋可以獲得獎勵金，讓他開始理解工作的意義，認知到：「有一天我也能夠去工作賺錢，買自己想要的東西」。

那一刻，工作的意義已不只是收入，而是「我有能力做到」。

方舟畜牧場中，服務使用者擦蛋作業領取獎勵金，作為學習工作的前哨站。 圖／台灣基督教花蓮黎明機構提供

陪一個人走遠且走穩

從全年無休三班制的教養院、喜樂園，到社區居住、庇護工場、支持性就業，黎明一步步建構起完整的服務系統。有人從小在黎明長大，最後走進社會工作；也有人到了退休年紀，重新回到社區服務。

梁桂花分享，曾有個被緊急安置的五口家庭，最小的孩子當時只有7歲。20多年後，四個孩子都已經在花蓮工作，反過來照顧年紀漸長的母親。

這樣的故事，在黎明並不是少數。

創辦人羅樂道牧師及羅愛蓮師母於黎明啟智中心(教會時期)。 圖／台灣基督教花蓮黎明機構提供

花蓮黎明機構深耕偏鄉近半世紀，陪伴身心障礙者自立益人、拓展生命可能。 圖／台灣基督教花蓮黎明機構提供

展望下一個50年，黎明想做的，不只是把機構做大，而是讓身障者在每一個人生階段都能獲得支持，也希望社會不要只有同情，「而是可以轉換為實際的支援」。一次公益採購、一個工作機會，都可能成為改變生命的力量。

「從人的需要出發。以愛陪伴、用專業支持。」走過50年，黎明最想守住的，仍是最初的那份心。不替一個人決定人生，而是在他需要的時候陪他走一段，直到有一天，他也能走出屬於自己的路。