從台灣廟口到世界舞台：明華園未完待續的百年戲曲夢

「老實說在聽到獲獎的那一刻，我眼淚真的是忍不住掉下來。」

談起獲得本屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，明華園總團長陳勝福難掩激動。走過數十年歲月，再大的辛苦與困難都不曾讓他流淚，但這次，最讓他觸動的是「我們終於被看見了」。

走過近百年歲月，明華園將台灣土生土長的歌仔戲，從早期廟口前的熱鬧野臺一路帶進國家級劇院，更走向世界，海外足跡至今已遍及25個國家、近80個城市。自1929年創立至今，明華園歷經內臺的輝煌、外臺的堅守，一路走來，這不只是一個劇團的歷史，更是陳家四代人、數百位演職員與台下千千萬萬觀眾共同交織的生命故事。

明華園將台灣土生土長的歌仔戲，帶進國家級劇院，更走向世界，至今遍及25個國家、近80個城市。 圖／明華園提供

首席台柱孫翠鳳前往非洲教導孩童歌仔戲，培育技能並以巡演感恩贊助者。 圖／明華園提供

傾家蕩產做歌仔戲

陳勝福回憶，早從父親那一代開始，幾代人「幾乎是傾家蕩產在做歌仔戲」，不只經營明華園，更希望能「拉抬整個歌仔戲環境」，讓更多傳統劇種的同行都能一起發光發熱。但從台灣走向世界，明華園靠的不是單純把歌仔戲搬出國，而是對品質與細節的堅持。

從原汁原味地呈現服裝、道具，到針對不同國家的文化習慣調整字幕對白的呈現，每回開演前，明華園團隊都會請當地傳統戲劇專家協助，確保翻譯後的對白精準到位，甚至連觀眾同時看表演和字幕的轉頭角度都特別設計在不能超過12度，以避免觀眾看戲的情緒被干擾。

為了讓不同文化背景的觀眾更快進入歌仔戲的世界，演出前，明華園還會特別安排幾分鐘互動教學，帶領觀眾認識小生、將軍等不同身段。對陳勝福而言，跨越語言和文化不代表要犧牲戲曲本身的魅力，「只要演出品質夠頂尖、準備夠充分，就算語言不通，國外觀眾一樣能跟著台上的情感起伏，一起笑、一起感動。」

傳統與創新的拿捏

面對新時代盛行的短影音、串流平台等娛樂衝擊，明華園也從未卻步。從跨界與漫畫、搖滾樂合作，到成為元宇宙平台第一個售票演出的歌仔戲，都是明華園接觸新世代的嘗試。在執行長陳昭賢看來，「歌仔戲本身就是個包容性極強、像Baby一樣能不斷吸收新元素的劇種」。創新並不是為了顛覆傳統，而是為了觸及更多領域的觀眾，降低年輕人接觸戲曲的門檻。

從跨界與漫畫、搖滾樂合作，到成為元宇宙平台第一個售票演出的歌仔戲，都是明華園接觸新世代的嘗試。 圖／明華園提供

只是，形式可以變，根卻不能忘。儘管展演形式愈來愈多元，明華園始終認為，歌仔戲最重要的核心「唱念做打」仍不能偏廢。再新穎的舞台設計、再跨界的表現形式，最後都必須回到演員扎實累積的基本功，「你看孫翠鳳老師，不論什麼類型風格，都能唱出歌仔戲的味道。」於明華園，這也是傳統與創新交融的最高境界。

明華園的每次演出總能吸引滿滿人潮，展現極佳的觀眾緣與傳統戲曲魅力。 圖／明華園提供

百年戲曲華麗轉身

站在邁向百年的關鍵時刻，明華園思考的，不只是如何讓一個家族事業延續下去，而是如何讓歌仔戲成為更多人的舞台。「我們希望歌仔戲不只是陳家的事業，而是能打破血緣限制，只要熱愛歌仔戲的人都能在這個舞台上當主角。」

目前明華園正於南部打造基地，進行人才訓練與技術傳承，未來期待能再將明華園總團轉型為企業化經營的文創藝術品牌，開發原創IP、深入校園從教育面深耕，甚至走向上市上櫃，引領台灣的表演藝術團隊繼續挺進國際舞台。

同時間，持續將資源回饋社會、到全台鄉鎮進行公益表演，「讓沒錢買票進場的孩子也有機會接觸到歌仔戲的美好，這某部分也是在為文化做扎根。」

從四代傳承到下一個百年，明華園始終在尋找一個平衡：一手守住歌仔戲最珍貴的根，一手觸及更廣的未來。也正如他們一路走來所證明的：傳統從來不是停留在過去，而是在一代又一代人的接力中，讓技藝成為一個有機體，持續長出屬於這片土地的新生命。