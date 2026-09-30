頒國家建築金質獎 韓國瑜：營造業守護家庭城市生活

立法院長韓國瑜今天出席第28屆國家建築金質獎暨國家優良建商營造商認證標章頒獎典禮，代表頒獎並致詞表示，建築營造不只是蓋房子，更是守護家庭與城市生活。

第28屆國家建築金質獎暨國家優良建商營造商認證標章頒獎典禮今天舉行，中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員鍾佳濱、國家發展委員會主任委員葉俊顯、內政部國土管理署署長蔡長展及多名建築領域產官學研代表出席與會。

韓國瑜致詞表示，每座獲得肯定的作品，背後都凝聚設計者的巧思、工程團隊的專業，以及無數工作夥伴日復一日對細節的堅持。頒獎不只是肯定一棟建築、一項工程，更是對所有建築營造業先進長期努力的最高敬意。

韓國瑜指出，台股市值已達全球第4，AI產業發展也十分耀眼，台灣勞動力約有1050萬人，其中投入高科技產業者不到90萬人，也就是有近1000萬勞動人口在其他行業努力耕耘，包括營造、室內裝修及相關產業在內的各行各業，都同樣默默滋養著無數人民。

韓國瑜說，建築營造業者辛苦建造的房子，對一般民眾而言，就是一個家庭數十年遮風避雨、成家立業、養育兒女最重要的窩。業者的努力不只是提供一個家庭數十年的溫暖，更可能是一代傳一代的生活記憶；營造業對一座城市而言，不只是城市門面，許多公共工程雖然看不見，卻對居民生活有莫大影響。

韓國瑜也以自己擔任縣市長的經驗分享，在高雄推動相關國有土地及公共建設工作後，才深刻體會到，一座城市的衛生下水道可能深達200公分；而整個城市的排水系統，其實都是依靠這些「看不見的公共工程」來維持，因此營造界對台灣所有居民與城市而言，確實非常重要。

最後，韓國瑜祝福所有得獎者，也感謝建築營造業界在各自崗位上的努力，讓台灣及每一位民眾都能居住得更好。