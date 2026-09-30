林佳龍：台貝交流新篇章 增智慧運輸碳權合作

外交部長林佳龍28日至30日率領企業團訪問中美洲友邦貝里斯，他今天透過新聞稿表示，兩國將在智慧運輸及碳權合作等領域開啟新篇章外，除預計把台灣的智慧交通運輸系統導入貝里斯，也會助貝國因應馬尾藻害，以利推動永續觀光。

林佳龍28日至30日率領企業團訪問台灣的中美洲友邦貝里斯，並在29日偕多位重要企業代表一同晉見總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）並舉行雙邊外長會議，深入討論台貝兩國多項重要合作計畫成果，尋求在「榮邦八大旗艦計畫」架構下擴大合作涵蓋範圍。

外交部今天透過新聞稿指出，林佳龍晉見察芙拉時，兩人就包括貝國堅定支持台灣國際參與、肯定台灣協助貝國國家發展，以及雙方合作推動「台灣加勒比海共榮學院計畫」、永續觀光、潔淨運輸及因應馬尾藻自然災害計畫等廣泛交換意見，也獲致持續深化台貝兩國邦誼的共識。

林佳龍晉見布里仙紐時，除感謝布里仙紐日前在今年聯合國大會總辯論上再次強力發言支持台灣的國際參與，也與布里仙紐共同研議將台灣日臻成熟且進步的電動巴士產業，連同儲能暨能源管理的智慧交通運輸系統導入貝里斯，以實際行動協助促進貝國交通升級轉型。

林佳龍也表達，台灣已瞭解馬尾藻害對貝國海洋環境及生態的衝擊影響，隨行的台灣生物科技企業代表也會實地考察，將公私協力協助貝國改善馬尾藻害，以利推動永續觀光；布里仙紐則感謝林佳龍率領規模龐大且具重要性的企業團訪問貝里斯，促進台貝兩國經貿合作交流，並針對多個領域提出智慧解決方案，可見台灣是腳踏實地、堅定不移的合作發展夥伴。

雙邊外長會議時，林佳龍也與馮賽卡共同簽署「台灣加勒比海共榮學院計畫」合作意向書、「中華民國（台灣）外交部與貝里斯外交暨外貿部外交人員訓練及交流合作協定」，同時簽署貝里斯政府重申支持台灣國際參與，且台貝將持續共同促進兩國人民福祉與永續發展的聯合公報。

林佳龍說，台灣是貝國堅實友邦，2國多年來攜手執行的基礎建設、公衛醫療、人才培育、婦女賦權及社福領域等合作計畫成果廣獲好評並具亮眼實績，並將在智慧運輸及碳權合作等領域開啟新篇章外，此次邀請台灣橫跨多個領域、逾30名的企業代表，訪貝考察商機並與貝國企業對接交流，可望促成雙方投資及合作，促進貝國產業發展，落實經濟外交。