快訊

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍：台貝交流新篇章 增智慧運輸碳權合作

中央社／ 台北30日電
外交部長林佳龍28日至30日率領企業團訪問中美洲友邦貝里斯。圖／截自林佳龍臉書
外交部長林佳龍28日至30日率領企業團訪問中美洲友邦貝里斯。圖／截自林佳龍臉書

外交部林佳龍28日至30日率領企業團訪問中美洲友邦貝里斯，他今天透過新聞稿表示，兩國將在智慧運輸及碳權合作等領域開啟新篇章外，除預計把台灣的智慧交通運輸系統導入貝里斯，也會助貝國因應馬尾藻害，以利推動永續觀光。

林佳龍28日至30日率領企業團訪問台灣的中美洲友邦貝里斯，並在29日偕多位重要企業代表一同晉見總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）並舉行雙邊外長會議，深入討論台貝兩國多項重要合作計畫成果，尋求在「榮邦八大旗艦計畫」架構下擴大合作涵蓋範圍。

外交部今天透過新聞稿指出，林佳龍晉見察芙拉時，兩人就包括貝國堅定支持台灣國際參與、肯定台灣協助貝國國家發展，以及雙方合作推動「台灣加勒比海共榮學院計畫」、永續觀光、潔淨運輸及因應馬尾藻自然災害計畫等廣泛交換意見，也獲致持續深化台貝兩國邦誼的共識。

林佳龍晉見布里仙紐時，除感謝布里仙紐日前在今年聯合國大會總辯論上再次強力發言支持台灣的國際參與，也與布里仙紐共同研議將台灣日臻成熟且進步的電動巴士產業，連同儲能暨能源管理的智慧交通運輸系統導入貝里斯，以實際行動協助促進貝國交通升級轉型。

林佳龍也表達，台灣已瞭解馬尾藻害對貝國海洋環境及生態的衝擊影響，隨行的台灣生物科技企業代表也會實地考察，將公私協力協助貝國改善馬尾藻害，以利推動永續觀光；布里仙紐則感謝林佳龍率領規模龐大且具重要性的企業團訪問貝里斯，促進台貝兩國經貿合作交流，並針對多個領域提出智慧解決方案，可見台灣是腳踏實地、堅定不移的合作發展夥伴。

雙邊外長會議時，林佳龍也與馮賽卡共同簽署「台灣加勒比海共榮學院計畫」合作意向書、「中華民國（台灣）外交部與貝里斯外交暨外貿部外交人員訓練及交流合作協定」，同時簽署貝里斯政府重申支持台灣國際參與，且台貝將持續共同促進兩國人民福祉與永續發展的聯合公報。

林佳龍說，台灣是貝國堅實友邦，2國多年來攜手執行的基礎建設、公衛醫療、人才培育、婦女賦權及社福領域等合作計畫成果廣獲好評並具亮眼實績，並將在智慧運輸及碳權合作等領域開啟新篇章外，此次邀請台灣橫跨多個領域、逾30名的企業代表，訪貝考察商機並與貝國企業對接交流，可望促成雙方投資及合作，促進貝國產業發展，落實經濟外交。

林佳龍 貝里斯 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍5度出訪貝里斯 實地瞭解雙邊合作成果

林佳龍率團抵達貝里斯 展開中美洲友邦訪問行程

吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

助我資通訊產業搶攻綠色商機 環境部與日本簽署環保標章互承認協議

相關新聞

上半年總預算歲入增加4871億元 審計部揭原因：稅課收入增加

審計部今天提出民國115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算案半年結算查核報告，截至6月底，歲入實現數為新台幣1兆9488...

估4800僑胞參與國慶 徐佳青初判僑青對台興趣提升

雙十國慶將至，今年估計將有4800名僑胞返台參與國慶，人數較去年增加約800名。僑委會委員長徐佳青今天表示，今年線上報名...

台師大女足「抽血換學分」教練周台英涉詐欺等罪起訴

．台灣師範大學女足隊「抽血換學分」爭議事件，台北地檢署今偵結，認定前女足教練周台英要求隊員繳回受試者測試費作為女足隊隊費，共129萬3000元，並挪用其中49萬8000元，當作台北熊讚女足隊越南移地訓練的費用，依詐欺取財、行使業務上登載不實文書罪嫌起訴，另，抽血部分難認違法醫師法。

皇冠雜誌12月道別 圖解72年關鍵數字、發燒人物與策略

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽的文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩面容平靜地說，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

歷史上的今天／1956年宋靄齡首度來台 對台灣印象佳

1956年9月30日，總統府資政孔祥熙夫人宋靄齡，由美國返台探親，宋靄齡隨後下榻總統官邸，為蔣中正總統及總統夫人宋美齡之貴賓，宋靄齡此次來台尚屬首次，據告記者，她對台灣印象甚佳，對各方面進步情形及刻苦奮發精神連稱「好極」。宋靄齡居美期間，始終熱心教會事業。曾會同友好多人，對蔣夫人主辦的祈禱會出力甚多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。