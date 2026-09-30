上半年總預算歲入增加4871億元 審計部揭原因：稅課收入增加
審計部今天提出民國115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算案半年結算查核報告，截至6月底，歲入實現數為新台幣1兆9488億餘元，較分配暫列數增加4871億餘元，主要是所得稅結算申報自繳稅款增加，以及股票市場熱絡，證交稅增加等稅課收入增加。
審計部今天發布「重要政府審計資訊」指出，行政院主計總處於8月31日函送115年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表（營業與非營業部分）到部，審計部依照決算法規定，於法定期間內依法完成查核，並於今天提出115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算案半年結算查核報告於立法院。
審計部表示，115年度中央政府總預算案，計編列歲入2兆8622億餘元，歲出3兆349億餘元，截至6月底止，執行結果，歲入實現數1兆9488億餘元，較分配暫列數增加4871億餘元，主要是稅課收入增加所致；歲出實現數1兆3644億餘元，較分配暫列數減少2327億餘元。
針對歲出實現數較分配暫列數減少，審計部指出，主要是中央補助直轄市及縣市政府辦理學前幼兒教育等計畫，執行進度尚未達撥款條件；外交部辦理援助友邦國家雙邊合作計畫，受駐在國政府行政效率及計畫執行量能等影響，執行進度未如預期；交通部增資桃園國際機場股份有限公司興建第三航廈等關鍵基礎設施經費，調整付款期程等所致。
審計部提到，上半年的歲入歲出賸餘為5844億餘元，與分配暫列短絀數1353億餘元，相距7198億餘元，經支應歲出預付數501億餘元及債務還本865億元，加計歲入預收數1838萬餘元後，收支賸餘4478億餘元。
針對歲入預算執行情形，審計部於報告指出，115年度中央政府總預算案歲入2兆8622億5319萬餘元，截至6月底止，分配暫列數1兆4617億7196萬餘元，實現數1兆9488億7616萬餘元，較分配暫列數增加4871億419萬餘元，主要是稅課收入增加。
對於稅課收入增加，報告進一步分析，稅課收入的預算案數為2兆4806億6465萬元（包括所得稅、遺產及贈與稅、關稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅等9項），截至6月底止，分配暫列數1兆3177億1221萬餘元，實現數1兆7933億1990萬餘元，較分配暫列數增加4756億769萬餘元，主要是所得稅結算申報自繳稅款增加，及因股票市場熱絡，證券交易稅增加。
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