估4800僑胞參與國慶 徐佳青初判僑青對台興趣提升

雙十國慶將至，今年估計將有4800名僑胞返台參與國慶，人數較去年增加約800名。僑委會委員長徐佳青今天表示，今年線上報名人數增多，初判是年輕一輩的僑胞對台灣的興趣有所提升，未來也將分析相關報名資料，確認是否為僑青工作獲致成果。

國慶將至，僑委會今天舉行「國慶回家、僑胞好禮開箱記者會」，由徐佳青開箱今年僑委會的國慶紀念品新品，包含托特包，還有紀念帽、小方巾，以及義美小泡芙等餅乾，皆有僑委會吉祥物「福沙阿熊」元素。

徐佳青表示，托特包可說是三合一團結包，共有綠藍白3顏色，希望大家知道政黨競爭是一回事，但國家只有一個，國家主權與安全都不容置疑，必須共同守護、愛護國家。

今年國慶大會主題是以TAIWAN．TOGETHER ASONE為核心精神創作，徐佳青表示，當時設計三合一團結包時還不知道國慶主軸，卻能不謀而合，可見大家想法一致，也呼籲大家不分黨派團結守護台灣民主、維護國家主權與安全。

去年僑胞返台人數約有4000名，徐佳青說，今年光是網路報名就將近4000人、來自53個國家，再加上過往現場報名人數約占整體的1/4，因此估計整體人數將達到4800人左右。

媒體關注人數提升緣由，徐佳青則說，初判是年輕一輩僑胞對台灣越來越有興趣，後續僑委會將分析線上報名的資料做進一步確認，看是否為僑青工作有一定成果，才能吸引大家回國。

根據僑委會資訊，10月5日起至9日，每日上午9時至下午6時，僑委會將開放僑胞返國報到，符合資格的僑胞務必攜帶護照等證明文件進行報到。

徐佳青也提到，其實10年前返台參與國慶的僑胞人數更多，如今相較少的因素，推估是第一代僑胞落葉歸根、定居台灣的人數變多，已不再是返國僑胞。

她說，僑委會一直都動態掌握僑胞與返國僑胞人數，像她掌握的最新數據，台灣共有20萬人取得加拿大國籍，但如今僅有10萬人仍居住在加拿大、部分轉往美國就業，估有6萬人返台定居，而紐西蘭、澳洲等第一代僑胞也陸續有人回國，畢竟台灣生活機能佳，還有全球最好的健保，都是吸引僑胞落葉歸根的因素。

另外，僑委會也循往例鼓勵僑胞回台時順道旅遊，符合條件者每人可申請最多新台幣3000元的旅遊補助，若到花東地區觀光，補助金額則加碼為每人4000元。徐佳青說，返國僑胞若至i僑卡合作店家打卡消費，也可以符合歸國補助的範圍。