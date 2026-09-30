十大傑出青年出爐 蕭副總統：青年韌性是台灣力量

副總統蕭美琴今天出席十大傑出青年公布記者會，她表示，面對地緣政治、科技變革及全球環境挑戰，「韌性」已成為台灣關鍵代名詞，這股韌性不只來自政府政策或科技硬體建設，更多來自青年世代面對未知變局展現的彈性、團結及對自由民主價值的堅持。

國際青年商會中華民國總會舉行「第64屆十大傑出青年當選公布記者會」，蕭副總統以評審委員會主任委員身分出席，並揭曉10名各領域傑出青年及1名華裔青年特別獎得主，期許當選者引領更多青年「勇敢做夢、踏實圓夢」。

副總統說，青商會60多年來持續推動十傑選拔，為台灣社會發掘無數優秀青年，記錄每個時代台灣青年努力奮鬥、勇於突破的姿態。每位候選人的經歷都是一面鏡子，反映台灣社會寶貴的「韌性以及創新」。許多年輕人面對挫折與挑戰從不輕言放棄，而是選擇蹲下、扎根在地，以毅力及同理心解決問題，並以國際視野，將台灣軟實力及影響力推向世界舞台。

蕭副總統表示，年輕人運用新科技解決傳統產業問題，以溫暖關懷凝聚社區，並以專業在國際舞台展現台灣耀眼故事，都是推動台灣持續前進不可或缺的力量。

她指出，政府持續完善青年發展環境，透過「青年基本法」建立青年政策制度基礎，保障青年在公共參與、就業職涯、創新創業及國際交流等面向發展。總統賴清德倡議的「台灣青年海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年走向世界、拓展視野。

蕭副總統說，政府也全力打造有利青年創業的環境，規劃未來8年投入千億元經費，支持中小微型企業轉型升級，從金融、租稅、研發及人才等面向強化挹注，讓有想法、有技術、有夢想的青年找到發揮所長的舞台。

11名當選人為成功大學光電科學與工程學系教授吳品頡、台東縣金峰鄉新興國小教師楊文棟、東方風能科技執行長陳柏霖、國家衛生研究院癌症研究院助研究員級主治醫師蘇勇曄、花蓮慈濟醫院急診護理長蕭琦諭、競速滑冰與競速溜冰運動員陳映竹、ImaginaryForces Art Director張家豪、農業部農田水利署屏東管理處東港工作站站長李彥賢、微醺農場負責人黃衍勳、老鷹紅豆生命教育講師沈利倩，以及Leafy Lab共同創辦人兼首席技術長陳柏彥。