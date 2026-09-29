彭啓明盼建立循環經濟生態系 擬由行政院設推動小組

環境部長彭啓明今天表示，未來將提升循環經濟層級至行政院，成立推動小組整合各部會資源，並爭取相關預算；盼產業合作建立循環經濟生態系。

環境部資源循環署推出「Circular Mall 循環百貨」展，在空總台灣當代文化實驗場常設展出。彭啓明今天出席展覽致詞時表示，過去1年此展場「循環再設計中心」就有4萬人次參觀，1年後展場也由從原先的1.0版（僅2樓空間）迅速擴大為包含1、2樓的2.0版。

彭啓明強調，要解決廢棄物問題，一定要推動循環經濟，未來將提高治理層級至行政院，成立循環經濟推動小組，結合各部會，由上而下統籌資源；同時擴大爭取推動循環經濟的預算，盼透過政策誘因引導投資機構與大眾資金進入循環經濟領域。

彭啓明認為，社會上了解循環經濟的人是少之又少，因此一定要將資本市場的人帶進來，讓循環經濟「不能只當功德或展示」，必須建立起可持續運作的商業模式才能規模化；他也呼籲產業一定要相互合作，因為循環經濟這條路，一家獨大、或僅一家做都做不起來，一定是要有生態系，有上中下游彼此的夥伴一起往前。

彭啓明打趣說，「Circular Mall 」裡「Mall」的諧音是「More」，也就是希望能有更多循環經濟的概念與創新，並期望透過展覽促成循環經濟從抽象的「理想與概念」，落實為實質產業媒合、商業採購以及日常生活中的具體實踐。

彭啓明並喊話企業「不要把時間都花在寫報告」，而是實質去做ESG；諸如此展覽的家具循環、設備維修等具體解方，都有助於企業創造減碳效益與循環商機。

循環署表示，此展覽規劃「ReUse」、「ReMake」及「Repair Service」等3大展區，呈現家電家具租借、服飾再使用、循環物流包裝、材料再生及產品維修等多元循環商業模式。