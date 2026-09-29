快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲高齡勞工再就業34.4萬人 勞動部提醒投保災保

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著我國邁入超高齡化社會，越來越多勞工選擇退休後再度就業，繼續在職場發揮所長。勞動部提醒，中高齡勞工再就業時，不論是否年滿65歲，或是否已領取勞工保險（勞保）老年給付，只要受僱從事工作，雇主都應依規定為其投保勞工職業災害保險（災保）。

勞動部說明，依照《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位（領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍）之勞工，即為災保強制投保對象。

因此，即使勞工超過65歲，或已經領取過勞保老年給付，再受僱從事工作時，雇主都必須在勞工到職當日申報參加災保。雇主如未依規定申報加保，經查屬實，將核處2萬元以上，10萬元以下罰鍰，並公布違規事由。

至於年逾65歲勞工再受僱時能否參加勞保，則須視其是否曾參加勞保及是否已領取勞保老年給付判斷。曾參加過勞保且尚未領取老年給付者，再受僱從事工作時，依規定得繼續參加勞保；如已領取勞保老年給付，或65歲以前無勞保加保紀錄者，再受僱從事工作時，依規定不得參加勞保。

截至2026年7月底，已領取勞保老年給付後再投入職場工作並參加災保者為63萬餘人，其中65歲以上者為34萬4千餘人，顯示退休後再就業情形日益普遍。

勞動部呼籲，雇主應確實依規定為勞工投保災保，不因勞工年齡或已領取勞保老年給付而有所不同，共同維護勞工的工作安全與保險權益，打造安全、友善的職場環境。

勞動部 勞工 勞保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

福利與薪資綁定 讓雇主不願加薪

股市大漲掀退休潮？55歲以上勞參率降至37.2％ 專家示警：最怕退休就遇股災

10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

行政治理／勞動部政務次長李健鴻 知行合一 擘劃勞工政策

相關新聞

中秋返鄉如逃難 交通部連假疏運不能只喊「分流」

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。 應對連假的交通運輸，雖說高鐵事前不是沒有規畫，也不是沒有加開班次；交通部也提前宣導多元運具分流，但問題是，面對這波連假人潮，交通部事前的規畫究竟夠不夠？第一波人潮出現之後，又有沒有及時調整？這才是問題所在。

連假疏運塞爆挨轟 交長陳世凱：將邀高鐵、台鐵檢討

．中秋連假首日，高鐵、國道湧現大量人車潮，交通部長陳世凱先前赴德國出席軌道展，遭疑未坐鎮疏運。陳世凱今天受訪澄清，4天連假期間他都在台灣，即使人在飛機上，也持續透過手機掌握各運具狀況。交通部明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議，改善後續連假疏運。

115年王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

115年王惕吾先生新聞獎學金自即日起開放申請，至10月15日截止。聯合報系文化基金會今年預計錄取最多24名學生，其中大學部12名、研究所12名，大學部每名獎學金新台幣2萬元，研究所每名3萬元，鼓勵對新聞傳播事業具有創新理念的優秀學生投入新聞寫作與公共議題觀察。

影／銘傳國慶禮賓大使全新裝亮相 典雅中展現自信

銘傳大學禮賓大使再度肩負116年國慶大典貴賓接待與引導任務，全新禮賓制服亮相。以「青春典雅、國際禮儀、榮耀傳承」為設計核心，選用象徵希望的熱情紅色，結合現代美學與禮儀元素，在莊重典雅中展現自信、專業的精神風貌。

陳文茜昨晚險重摔 感謝愛犬救半條命「我沒有把握可以陪妳到最後」

資深媒體人陳文茜長期抗癌，她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文，感謝愛犬「西西里島」救命，昨晚她從沙發起身差點跌倒，深怕骨折而硬撐起身體，所幸愛犬找來管家引領到她所在的書房，得以獲助。她感性告白，生病以來總是一關過一關。「這次幫我度過難關，抓住我的不是醫生，而是我可愛的孩子西西里島」。

憤怒演算法／萬筆貼文獨家揭密 Threads仇恨值從何而來

台灣人到底在氣什麼？《聯合報》與社群數據分析公司QSearch獨家合作，爬梳橫跨2年、超過萬筆數據，全面解析Threads的爆紅過程、2025-2026年Threads十大憤怒事件，看哪些事情容易成為「怒點」，並解讀Threads上的憤怒是如何被放大與擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。